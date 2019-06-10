Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Fatih...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:30 Kaynak: AA
: " Doğu Akdeniz
'de faaliyetlerini yürüten Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Türkiye
hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir."
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