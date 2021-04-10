Ünlü Youtuber Enes Batur 23. yaş gününü kutlamak İçin Acarkent'teki villasında parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı. Gazete Vip'in özel haberine göre; Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02: 00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3,500 TL cezai işlem uygulandı.