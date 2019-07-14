Son Dakika Haberleri: Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı
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Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı

3 saat önce

İspanya La Liga'da top koşturan milli futbolcu Enes Ünal'a ABD vize vermedi.

Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı, System.String[]
İspanya La Liga'da top koşturan milli futbolcu Enes Ünal'a ABD vize vermedi. Daha önce ABD vizesi alan genç oyuncu takımı Real Valladolid'in Amerika kampına katılamadı.

İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Enes Ünal takımının kamp yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine vize çıkmadığı için gidemedi. Daha önce Manchester City ve Real Valladolid ile kamp için ABD vizesi alan başarılı forvet bu yıl vize alamadığı için kafilede yer alamadı. - BURSA
Amerika Birleşik Devletleri, Enes Ünal, La Liga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
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