Enflasyonla Mücadelede İyileşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Enflasyonla Mücadelede İyileşme

Enflasyonla Mücadelede İyileşme
05.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin güçlendiğini ve enflasyonun gerilediğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor. Tüketici enflasyonu aralık ayında yüzde 0,89 oranında gerçekleşirken, aylık enflasyonun belirgin şekilde yavaşlamasıyla yıllık enflasyon yüzde 30,89 seviyesine gerilemiştir. Bu yıl, don ve kuraklık olayları nedeniyle tarımsal üretimdeki azalma, gıda fiyatları üzerinde geçici artışa neden olmuş ve 2025 yıl sonu enflasyonunun beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Sınırlı ve geçici şoklara rağmen talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşme sayesinde enflasyondaki düşüş 2024 Mayıs ayına göre 44,6 puana ulaşmıştır. Temel mal enflasyonu 2025 sonu itibarıyla yılık yüzde 17,7'ye gerileyerek tüketici enflasyonunun 13,2 puan altında gerçekleşmiş; hizmet enflasyonundaki yavaşlama ise kademeli bir şekilde devam ederek yıllık yüzde 44'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

'DEZENFLASYON SÜRECİNE DESTEK VERECEĞİZ'

İleriki döneme ilişkin öngörülerine değinen Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadeleyi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu dönemde bir yandan mali disiplini sürdürürken, diğer yandan deprem harcamalarındaki azalmayla beraber oluşan mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları hedef enflasyonla uyumlu şekilde belirleyerek dezenflasyon sürecine destek vereceğiz. Ayrıca, sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz. Bu kapsamda 2026 yılında enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz. Dezenflasyonun tesisi ile öngörülebilirliğin artmasını, yatırım ortamının iyileşmesini ve sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyonla Mücadelede İyileşme - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:50
Emeklileri umutlandıran maaş teklifi
Emeklileri umutlandıran maaş teklifi
10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:55:59. #7.11#
SON DAKİKA: Enflasyonla Mücadelede İyileşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.