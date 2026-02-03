Engel Tanımayan Şefler Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engel Tanımayan Şefler Buluşması

03.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 4 Şubat'ta engelli bireyler için özel bir etkinlik düzenlenecek.

Antalya'da Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Miksolojistler Derneği (TAMDER) işbirliğiyle "Engel Tanımayan Şefler Buluşması" 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Mutfak, Herkes İçin Lezzet, Engelsiz Yarınlar" temalı etkinlik, 4 Şubat'ta Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Program kapsamında 10 miksolojist, 10 pastacı ve 10 aşçı, özel gereksinimli çocuklarla birebir eşleşerek yarışma formatında düzenlenecek atölyelerde bir araya gelecek.

Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi ve öğrenciler arasında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Gastronomi, Etkinlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engel Tanımayan Şefler Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:03:21. #7.11#
SON DAKİKA: Engel Tanımayan Şefler Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.