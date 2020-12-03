Engelleri aşarak kendi işini kurdu - Son Dakika

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolu amputasyon olan Hasan Erol karşısına çıkan engelleri aşarak kendi işyerini kurdu.

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonrasında sağ kolu kesilen ve engelli bir girişimci olan Hasan Erol, İş-Kur'un kendisine hibe olarak verdiği destek sayesinde hayalini kurduğu "oto lastik ve oto yıkama" projesini hayata geçirdi.

İş-Kurun desteği ile hayallerini gerçekleştiren Hasan Erol "Kendi işimi kurma projesinde engelli olarak İş-Kura başvuru yaptım. Yaptığımız başvuru sonucunda belli bir süre eğitim verdiler ve projeye katılımımız onaylandı" dedi.

Erol, "İş-Kur'un verdiği destek sayesinde işimizi kurduk dükkanımızı tuttuk. İşlerimizde çok şükür iyi. İş-Kurun bize makine tesisat desteği ve maddi destek verdi. Çıkan faturalarda destek oluyorlar ve kira desteği sağlıyorlar" dedi. - KAYSERİ