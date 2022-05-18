Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı

18.05.2022 12:44
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 42 yaşındaki vatandaşın askerlik hayali, 'Temsili Askerlik' uygulaması çerçevesinde gerçek oldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 42 yaşındaki vatandaşın askerlik hayali, 'Temsili Askerlik' uygulaması çerçevesinde gerçek oldu. Jandarma üniforması giyen vatandaşın, GBT ve plaka sorgulaması yaptığı uygulamada ise aranması olan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlar için başlattığı Temsili Askerlik uygulaması çerçevesinde askerlik hayali olan vatandaşlar 1 günlüğüne üniformayı giyerek askerlik yaptı. Bu doğrultuda, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan ve kekeme ile doğuştan sağ elinin orta parmağı olmadığı için askerlik yapamayan 42 yaşındaki Kani Genç'in hayali de gerçek oldu. Jandarma üniforması giyen Genç, annesinin elini öptükten sonra Caferiye Mahallesi'nde yapılan denetimlere katıldı. 98 araç, 207 kişinin kontrol edildiği denetime katılan Genç, plaka ve GBT sorgulaması yaptı.

Öte yandan, jandarma üniforması giyen vatandaşın katıldığı denetimde aranması olan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA

Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı

YORUMLAR
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Mersin'de engelliler 1 günlüğüne askerlik heyecanını yaşadı Mersin'de engelliler 1 günlüğüne askerlik heyecanını yaşadı 1980 yılında ara verilen maraton 42 yıl sonra yeniden başladı 1980 yılında ara verilen maraton 42 yıl sonra yeniden başladı
Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaali, Sakarya, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


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