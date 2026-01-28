Engelli Eğitiminde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
Engelli Eğitiminde Yapay Zeka Dönemi

28.01.2026 17:26
Akşehir'de Erasmus+ projesi ile engelli bireyler için yapay zeka destekli eğitim süreci başladı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, engelli bireylerin yetişkin eğitiminde yapay zeka kullanımını amaçlayan Erasmus+ destekli uluslararası projede eğitim ve uygulama süreci başladı.

Akşehir Halk Eğitim Merkezi, Erasmus+ KA210-ADU programı kapsamında yürütülen "Enhancing Abilities with AI: Professional Training for Inclusive Disability Support" adlı projeye ev sahipliği yapıyor. İtalya, Sırbistan ve Almanya'dan akademisyen ve uzmanların katılımıyla hayata geçirilen projede, engelli bireylere eğitim veren eğiticilerin mesleki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt, merkezin projede yerel ortak olarak yer aldığını belirterek, çalışmaların yetişkin engellilerin eğitiminde yapay zeka kullanımına odaklandığını söyledi.

Akkurt, "Dijital ortamda alanında uzman eğiticilerle bağlantı kurarak eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimleri alan eğiticiler, edindikleri bilgi ve deneyimleri hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine aktaracak. Böylece yapay zeka, yetişkin eğitiminde aktif şekilde kullanılmaya başlanacak." dedi.

Projeye Sırbistan'dan katılan özel eğitim uzmanı ve akademisyen Veselin Medinica, yapay zekanın özel eğitim alanında sunduğu imkanlara dikkati çekti.

Medinica, sosyal robotların özellikle otizm spektrumundaki çocukların göz teması ve hareket becerilerinin geliştirilmesinde önemli katkı sağladığını ifade ederek, okula gidemeyen çocukların robotlar aracılığıyla sınıfa uzaktan katılım sağlayabildiğini belirtti.

İtalya'dan katılan Miriam Toso, kapsayıcı eğitim ve farkındalık kavramlarının önemine vurgu yaparak, yapay zeka ve dijital platformlarda engelli bireylere yönelik görünür ya da görünmez ayrımcılıkların bulunduğunu dile getirdi. Erica Morano da eğiticilerin bu ayrımcı ve yargılayıcı yaklaşımları fark etmesinin kapsayıcı eğitim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Almanya'dan katılan Hakkı Ayaz ise yapay zekanın engelli bireylerin bağımsızlık duygusunu güçlendirdiğini belirterek, "Görme engelli bir bireyin telefonundan kolayca erişebileceği bir yapay zeka uygulaması, daha az yardıma ihtiyaç duymasını sağlar. Bu da özgüveni ve bağımsızlığı artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

