Engelli Gençlerin Sanat Atölyesi

ERZURUM'da 10 engelli genç, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen resim atölyesi çalışmasına katıldı. El-göz koordinasyonu, dikkat düzeyi ve bireysel motor becerilerin geliştirilmesini amaçlayan uygulamalı eğitim kapsamında üretilen eserler sergilenecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Demir'in yürütücülüğünü yaptığı 'Engelsiz Bireylerde El-Göz Koordinasyonu Ölçme ve Değerlendirme' başlıklı proje, sosyal sorumluluk dersi kapsamında hayata geçirildi. Çalışmaya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde eğitim gören 10 engelli genç katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir'in desteğiyle uygulanan proje kapsamında engelli gençler, fakülte müzesini gezdi. Ailelerin de katıldığı gezi sonrası, Resim Bölümü atölyesinde 5 gözlemci öğrencinin nezaretinde resim çalışması yapıldı. Gençlerin bazıları renk ve çizgilerle soyut çalışmalar üretirken, bazıları Erzurum evleri ve manzara resimleri yapmayı tercih etti.

Ailelerin de katılımıyla sıcak bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Evren Kavukçu, engelli öğrencilerle yakından ilgilendi. Engelli gençlerin yaptığı eserler, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sergi Salonu'nda 9 Ocak'ta sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Projeye ilişkin açıklama yapan Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Demir, engelli bireylerin sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir üretim ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Gençlerimizin el becerilerinin ve sanatsal yeteneklerinin oldukça güçlü olduğunu gördük. Proje ile engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemeyi, el-göz koordinasyonu, dikkat ve motor becerilerinin gelişimine katkı sunmayı hedefledik. Ortaya çıkan çalışmalar 9 Ocak'ta sergilenecek" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, etkinliğin engelli gençlere faydalı olduğunu söyledi.