Engelli iki çocuk annesi kadın: "Onlar bana Allah'ın hediyesi"

Ordu Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklarına bakan 75 yaşındaki Nurşen Kırca'yı yılın annesi seçti

ORDU - Ordu'da iki engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan ve tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayan 75 yaşındaki Nurşen Kırca, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın annesi seçildi.

Altınordu ilçesinde yaşayan 45 ve 49 yaşlarında miyopati hastası 2 engelli evladının her türlü bakımını üstlenen Nurşen Kırca, yaptığı fedakarlıklarla Ordu'da yılın annesi seçildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın annesi seçilen Nurşen Kırca, Anneler Günü'nde yalnız bırakılmadı. Yılın annesi seçilen Nurşen Kırca'yı ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, çiçek ve çeşitli hediyelerle Nurşen Kırca'nın Anneler Günü'nü kutladı.

Gerçekleştirilen ziyarette Genel Sekreter Alp, Nurşen Kırca'nın çocukları için çok önemli fedakarlıklar yaptığını söyledi. Tüm annelerin de Anneler Günü'nü kutlayan Alp, "Büyükşehir Belediyesi olarak 'yılın annesi' seçtiğimiz Nurşen Kırca hanımefendiyi ziyaret ettik. Onun çocuklarına nasıl fedakarca ve özveri ile baktığını gördük. Nurşen hanım gibi annelerimiz eksik olmasın. Nurşen hanım nezdinde tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum" dedi.

"Çocuklarım bana Allah'ın hediyesi"

49 yaşındaki oğlu ile 45 yaşındaki kızının miyopati hastası olduğunu ve çocuklarının hayatındaki en güzel hediyeler olduğuna dikkat çeken Nuşen Kırca, "Çocuklarımın tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Rabbimin bana bağışladığı hediye onlar. Benimle aynı durumda olan annelere Allah'tan güç kuvvet ve sabır diliyorum. Vatan uğruna yavrularını şehit veren anneler başta olmak üzere, bize canı pahasına hizmet eden sağlıkçılarımızın annelerinin ve hiçbir şey bilmezken bize ilim öğreten eğitimcilerimizin annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.