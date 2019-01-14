Engelli Milli Atıcının "Çifte Rekor" Sevinci

Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'nda iki kategoride rekor kırmanın mutluluğunu yaşıyor.

HAYATİ AKÇAY - Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'nda iki kategoride rekor kırmanın mutluluğunu yaşıyor.



Erdemli ilçesinde 77 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca kategorilerinde Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan Cevat Karagöl, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye'yi daha önce 3 kez Paralimpik Oyunları'nda temsil etme başarısı gösteren Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Dubai'de yapılacak kota müsabakalarına katılacak milli takım kadrosunun belirlenmesi amacıyla, Mersin'de Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'nın düzenlendiğini söyledi.



Bu organizasyonda seçilen sporcuların Dubai'ye gideceğini, Dubai'de kota alan sporcuların ise Tokyo'da Türkiye'yi temsil edeceğini kaydeden Karagöl, yeni yıla altın madalya ve rekorlarla girmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.



Başarıya ulaşmak için uzun süren çalışmalar yapıldığını aktaran Karagöl, "Ben de bu çalışmalarımı yaptım. Önemli olan antrenmanda gösterdiğiniz performansı müsabakaya yansıtmak. Bunu başardım. Çalışmalarım bana altın madalya ve rekorlar getirdi." ifadelerini kullandı.



"Artık 542 puanla yeni rekorun sahibiyim"



Karagöl, 50 metre tabanca kategorisinde 542 puanla Türkiye rekoru kırmayı başardığını aktararak, "Bu kategoride eski rekor 540 puandı. Bu puan Avrupa Şampiyonası'nda ulaşılmış bir rekordu. 13 yıl gibi uzun süre geçilememişti. Çok şükür bunu ben başardım. 50 metre, bütün branşlar arasında en zoru kabul ediliyor. Artık 542 puanla yeni rekorun sahibiyim." açıklamasında bulundu.



10 metre havalı tabanca kategorisinde ise Türkiye rekorunu 224,9 puanla kırmayı başardığını anlatan Karagöl, "Her iki branşta da güzel bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Sonuç bizim adımıza çok güzel oldu. İnşallah ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.



Daha önce 3 kez Paralimpik Oyunları'na katılarak Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdiğini anımsatan Karagöl, "En son katıldığım Paralimpik Oyunları'nda talihsiz şekilde madalyayı kıl payı kaçırmıştım ama pes etmedim. Şimdi önümde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları var. Burada benim önceliğim altın madalya ama rengi ne olursa olsun bir madalya kazanma arzusundayım. Spor hayatımı olimpiyat madalyasıyla süslemek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.



"Eksiklerimizi sponsor desteği ile aşmak istiyoruz"



Sponsor desteği noktasında kendisine yardımcı olunmasını isteyen milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yaklaşık 15 yıldır en üst seviyede ilimi ve ülkemi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil ediyorum. Bu süreçte önemli başarılara da imza attım. Bu anlamda sponsor desteği çok önemli. Çünkü bazı antrenmanlar için il dışına gitmek ve buralardaki imkanları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Bu konuda eksiklerimiz oluyor. Bu eksiklerimizi de sponsor desteği ile aşmak istiyoruz. Sponsorluk desteği konusunda başta belediyelerimiz olmak üzere, iş adamlarımızdan destek bekliyorum. Eğer sponsor desteği olursa, turnuvalara daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyoruz."

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