Engelli öğrenciler fidan dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli öğrenciler fidan dikti - Son Dakika

Engelli öğrenciler fidan dikti

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eğitim gören engelli öğrenciler 'Yeni yılda yeni hayat' projesi kapsamında meyve fidanı dikti.

Engelli öğrenciler fidan dikti, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eğitim gören engelli öğrenciler 'Yeni yılda yeni hayat' projesi kapsamında meyve fidanı dikti.

Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ve Gevher Nesibe Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler yeni yıl dolayısıyla fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi. Yeni yılda insanların birbirleriyle hediyeleşmesi örnek alınarak, doğaya hediye vermek amacıyla düzenlenen 'Yeni yılda yeni hayat' projesi kapsamında öğrenciler merkez bahçesine zeytin, limon, portakal, mandalina gibi meyve fidanı dikti.

Öğretmenler ve öğrencilerin ailelerinin de katıldığı programda Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinin tamamı meyve fidanlarıyla dolduruldu. Öğrenciler büyük bir neşeyle fidanları dikerken, her fidana öğrencinin adı verildi. Manavgat Belediyesi yetkilileri, toplumda ağaç dikme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerin devam edeceğini söyledi.


Gevher Nesibe, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havva nine torununun torununu kucağına aldı
Çaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydı Ünlü tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan hayatını kaybetti Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti

Son Dakika Haberleri
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:04 Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı - Son Dakika
18:04 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli öğrenciler fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]