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Engelli öğretmen hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Engelli öğretmen hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor

23.11.2021 11:22
Engelli öğretmen hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor

Doğuştan kas hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren öğretmen Gökhan Özcan, çocukluktan bu yana hayalini kurduğu mesleğini gururla yapıyor.

Doğuştan kas hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren öğretmen Gökhan Özcan, çocukluktan bu yana hayalini kurduğu mesleğini gururla yapıyor.

Giresunlu Gökhan Özcan, ilkokul yıllarından itibaren düşlediği mesleğine, nisan ayında atandığı Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ortaokulunda başladı.

Görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığı okulunda azmiyle öğrencilerine örnek olan Özcan, bu yıl ilk kez kutlayacağı Öğretmenler Günü'nü heyecanla bekliyor.

25 yaşındaki Gökhan Özcan, AA muhabirine, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla çok sevdiği mesleğini yapmaya başladığını söyledi.

Kas hastalığına bağlı olarak akülü tekerlekli sandalye yardımıyla okula gelip gittiğini anlatan Özcan, hastalığının tedavisinin bulunmadığını ifade etti.

Özcan, okulda öğrencileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrendiklerini gelecek nesillerine aktarabildiği için ayrıca mutlu olduğunu aktardı.

İlkokulda öğrenim gördüğü yıllarda evinin önünde park halindeki tırı çizmeye başlamasıyla mesleğe merak saldığını belirten Özcan, o yıllardan bu yana sürekli resimle ilgilendiğini anlattı.

Özcan, daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladığını, ardından da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Evin önünde duran tırın resmini çizerek başladığımız meslek serüvenimiz bugün buralara kadar geldi. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştirmek çok güzel. Çocuklarla birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Benim için tarif edilemez bir duygu bu. Ben her zaman öğrencilerimin kalbine dokunabiliyorsam, iyilikle, fedakarlıkla onlara bir şeyler verebiliyorsam ne mutlu bana."

Engelli bir görsel sanatlar öğretmeni olarak öğrencilerin arasında olduğunu ve bunun onlarda da farkındalık yarattığını ifade eden Özcan, "Yarın bu öğrencilerimiz büyüdükleri zaman, şunu her zaman söyleyecekler; 'Bizim bir engelli öğretmenimiz vardı, demek ki engelli öğretmen de olabiliyormuş, bazı şeyleri başarabiliyormuş.' Bu anlamda da onlara çok katkı vereceğimi düşünüyorum." dedi.

Özcan, kendisi gibi engellilere çağrıda bulunarak, "Emek verirseniz eninde sonunda başarırsınız. Kimse sizin üzülüp üzülmediğinizle ilgilenmiyor. İnsanlar sizin sadece başarıp başaramadığınızla ilgileniyor. Dolayısıyla engelli kardeşlerimiz azmetsinler, başarabileceklerini mutlaka kendileri de görecektir." diye konuştu.

"Ben hiçbir zaman umudum kaybetmedim"

17 yaşında kanser tedavisi gördüğünü de belirten Özcan, şunları söyledi:

"O zaman dedim ki kendime, 'Mesele düştükten sonra ayağa yeniden kalkabilmektir.' Hiç unutmuyorum. Cuma günü kemoterapi görüp pazar günü YGS sınavına girip o sınavda başarılı olmuştum. Yani hem engelliyim hem de kanser olmuştum. Buna rağmen aynı sene hiçbir kaybım olmadan istediklerimi başarabildim. Ben hiçbir zaman umudum kaybetmedim."

Engelli öğretmen atamalarına da değinen Özcan, "Son 10-15 yıldır Türkiye'de engelli öğretmen atamaları yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de engelli öğretmen atamaları başladı ve devam ediyor. Devletimiz engelli öğretmenlerine her anlamda sahip çıkıyor. Allah razı olsun hepsinden. Her bir eksiğimiz hemen gideriliyor." ifadesini kullandı.

"İnşallah büyünce biz de kendisi gibi başarılı olabiliriz"

7. sınıf öğrencilerden Ramazan Pehlivan, "Gökhan hoca gibi bir öğretmene sahip olduğumuz için çok mutluyum. Kendisi engelleri aşarak gelmiş. Bu konuda öğretmenimizi tebrik ediyorum. İnşallah büyüyünce biz de kendisi gibi başarılı olabiliriz." dedi.

Damla Karahüseyin de Gökhan Özcan gibi bir öğretmenleri olduğu için çok şanslı olduklarını vurgulayarak, "O bu kadar engeli aşıp şu an bizim yanımızda. Kendisi çok başarılı birisi. Bize de çok güzel örnek oluyor. Kendisini ömrüm boyunca hiç unutmayacağım." diye konuştu.

Kas Hastalığı, Gökhan Özcan, Engelli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli öğretmen hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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