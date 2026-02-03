Engelli Şair Mithat Karataş - Son Dakika
Engelli Şair Mithat Karataş

Engelli Şair Mithat Karataş
03.02.2026 10:02
Kas hastalığı nedeniyle engelli olan Mithat Karataş, tek eliyle şiir yazıp kitaplarını satıyor.

ORDU'da kas hastalığına bağlı yüzde 90 bedensel ve konuşma engeli bulunan ve okuma-yazmayı televizyon izleyerek kendi kendine öğrenen Mithat Karataş (55), sadece sol elini kullanabiliyor. Tek eliyle 3 şiir kitabı yazan Karataş, yazdığı şiir kitaplarını engelli aracıyla satarak geçimini sağladığını belirterek, "Şiir yazmak beni mutlu ediyor. İnsanlara bu şekilde iyilik yapıyorum ve yapmaya devam ediyorum" dedi.

Fatsa ilçesinde yalnız yaşayan ve Multipl Skleroz (MS) olarak bilinen kas hastalığına bağlı yüzde 90 bedensel ve konuşma engeli bulunan Mithat Karataş, hastalığı nedeniyle okula gidemedi. Okuma ve yazmayı televizyon izleyerek kendi kendine öğrenen Karataş, 14 yaşında şiir yazmaya başladı.

Yürümekte ve konuşmakta zorlanan ve sadece sol elini kullanabilen Karataş, tek eliyle 'Şiirler Anlatır', 'Anlamsız Dünya' ve 'İnsanlar Arasında' isimli 3 şiir kitabı yazdı. Karataş, geçimini yazdığı şiir kitaplarını engelli aracıyla sahilde satarak ve engelli maaşıyla sağlıyor. Engelli aracında yanından ayırmadığı çantasının üzerine 'Ben sadece kendi yazdığım kitabımı satıyorum. Bana para vermek için ısrar etmeyin. Çalışmak ayıpsa tüm insanlardan özür diliyorum' yazılı kağıt asan Karataş, kendisine karşılıksız verilmek istenen paraları ise kabul etmiyor.

'ŞİİR YAZMAK BENİ MUTLU EDİYOR'

40 yılı aşkın süredir şiir yazdığını belirten Mithat Karataş, "Şiir yazmak beni mutlu ediyor. İnsanlara bu şekilde iyilik yapıyorum ve yapmaya devam ediyorum. Yazdığım kitaplarımı sahilde engelli aracımla dolaşarak satıyorum. Bu sayede geçimimi sağlıyorum. Annem ve babam vefat ettiği için yalnız yaşıyorum. Hayatımı tek başıma bu şekilde idame ettiriyorum" diye konuştu.

'ÇOK GURURLU BİR İNSAN'

Mithat Karataş'ı uzun zamandır tanıdığını ve kitaplarını okuduğunu belirten Emrah Demil (32), "Güzel havalarda Mithat ağabey ile her zaman görüşüyoruz. Yağmurlu havalarda dışarıya pek çıkmıyor. Geçimini tek eliyle yazdığı kitapları satarak sağlıyor. Kendisi engelli olduğu için yürümekte ve konuşmakta zorluk çekiyor. Ben onu uzun zamandır tanıdığım için söylediklerini biraz anlayabiliyorum. Çok gururlu bir insan. Bazen karşılıksız para vermek isteyenler oluyor ama kesinlikle kabul etmiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Edebiyat, Karataş, Kültür, Güncel, Son Dakika

