Engelli Sorunları İçin Yeni Veri Havuzu - Son Dakika
12.01.2026 11:29
Kasapoğlu, engelli bireylerin sorunlarını tespit etmek için geniş bir veri havuzu oluşturduklarını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda "Sahadan gelen başvurular, yazılı talepler ve doğrudan temaslarla birlikte komisyonumuz, engellilik alanında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı veri havuzlarından birini oluşturmuş durumda" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve sahadaki sorunları yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü bölgesel istişare toplantıları kapsamında Kayseri'de temaslarda bulundu. Kayseri Valiliği, Naciye ve Ramazan Büyükkılıç ve Kızları 'Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi', Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, S.S. Erciyes Engelliler İşletme Kooperatifi ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret eden Komisyon üyeleri bölgede engelli bireyler için sunulan hizmetler, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretler sonunda Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla Kayseri Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu bölge toplantılarını "merkezde hayata geçirilen" ile "yereldeki durumu" doğru ölçmek, hizmetin tabandaki karşılığının fotoğrafını çekmek, demokrasiyi güçlü bir şekilde işletmek hem parlamento çalışmaları hem de siyaset kurumu için bir model ortaya koymak için yaptıklarını belirtti. Kasapoğlu, "Tüm bu faaliyetlerimizde parçalı bir fotoğraf değil, bütün bir resim görmeye çalıştık. Tüm dokümanların yanında sahadan gelen başvurular, yazılı talepler ve doğrudan temaslarla birlikte komisyonumuz, engellilik alanında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı veri havuzlarından birini oluşturmuş durumda. Biz şuna inanıyoruz; bir rapor, masa başında tamamlanmaz, sahaya değmeden olgunlaşmaz. Bir rapor, şehirlerin gerçek ritmini duymadan rasyonel öneriler ortaya koyamaz. Engellilik meselesi tek bir pencereden ele alınmaz. Engellilik tek başına sosyal yardım sistemi değildir. Tek başına erişilebilirlik ya da sağlık sistemi de değildir. Engellilik hayatın her alanında, tüm noktalara temas eden, bu nedenle de bütünleşik bir bakış açısıyla bakmayı zorunlu kılan bir alandır. Eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal hayat, kültür sanat, spor Tüm alanlar bizim odağımızda. Özellikle de yerel yönetimler. Bir engelli evden çıktığında ne hissediyor, zorlanıyor mu, ne talep ediyor, ne eksik, hangi uygulamayı takdir ediyor bunların hepsi çok önemli" dedi.

Komisyon toplantılarının bundan sonraki süreci hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, "Komisyonumuzun saha çalışmaları bitmeyecek. Biz 81 ilimizin tamamını bu modelle tamamlamak istiyoruz. Bölgesel istişare toplantılarımız, bu hedefin ana hattıdır. 81 il tamamlandığında saha çalışmamız da tamamlanmış olacak. Ardından da hiç vakit kaybetmeden rapor yazım sürecine güçlü bir şekilde geçeceğiz. Komisyon üyesi milletvekillerimizin tamamına özverileri, gayretleri ve ortak sorumluluklarımıza vurgu yapan yaklaşım tarzlarından ötürü huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Uzmanlarımıza, meclis personelimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu iş ekip işidir. Hamd olsun son derece yetkin bir ekiple çalışıyoruz. İnşallah süreci aynı hassasiyetlerle götürmeye devam edeceğiz. Kayseri'ye ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Son Dakika

