Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar - Son Dakika
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Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar

31.03.2022 09:12

Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılarTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bedensel engelli vatandaşın tek başına yaşadığı kiralık evin kapısı çalındığı öne sürüldü.

Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bedensel engelli vatandaşın tek başına yaşadığı kiralık evin kapısı çalındığı öne sürüldü. Hırsızların içeriyi de talan ettiğini ifade eden Demir Çelik, "Eve geldiğimde kapıyı göremeyince şok oldum, oturup ağladım" diye konuştu.

Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerinde bulunan Demir Çelik isimli bedensel engelli vatandaşın kiralık kaldığı ikamette meydana geldi. İddiaya göre, birkaç saat evinden ayrılan Demir Çelik, döndüğünde evinin kapısını göremedi. Evin içerisini de talan edilmiş halde buldu.

Çok üzgün olduğunu belirten Çelik, "Birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım. Eve döndüm kapıyı göremedim. İçeriyi de talan etmişler şok oldum, oturup ağladım. Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar
Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar
Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar

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Demir Çelik, Tekirdağ, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını çaldılar - Son Dakika
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