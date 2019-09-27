Engelli vatandaşlar Bozova'ya çıkarma yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde kurs gören 200 engelli vatandaş ile ailelerine yönelik Bozova gezisi düzenledi.



Engelli bireylerin toplum hayatına katılımlarını kolaylaştırmak ve birçok alanda hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, bünyesindeki kursların yanı sıra gezi programları düzenlemeye devam ediyor. Engelli koordinasyon merkezinde ücretsiz kurslardan faydalanan engelli 200 vatandaş ve ailelerine yönelik Bozova Çatak'ta gezi ve feribot tur programı gerçekleştirdi. İlk önce feribot turuna katılan ve ardından Büyükşehir Belediyesi Bozova Çatak Sosyal Tesisleri'nde dinlenerek güzel vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine programı düzenlediği için teşekkür etti. - ŞANLIURFA