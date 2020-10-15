Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik "Görme engellileri anlamak için empati kurmalıyız" - Son Dakika

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik "Görme engellileri anlamak için empati kurmalıyız"

15.10.2020 16:11
Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik 15 Ekim Dünya Beyaz Bastın Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik 15 Ekim Dünya Beyaz Bastın Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan İsmail Çelik, "Beyaz baston kullanılması ile sembolleşen bu gün, yaşamı algıladığımız en önemli unsurlardan olan görme yetisini kaybeden bireyleri anlamamız, empati kurabilmemiz için oldukça anlamlıdır. Biz engelliler, istatistiklerin 10 milyon dolayında gösterdiği büyük bir kitleyiz. Ailelerimizle birlikte sayımız 35 milyonu aşmaktadır. Engelli olmayı ya da engelli doğmayı kendimiz seçmedik. Bu durumu, ülkemizin olumsuz yaşam koşulları ve yerel yönetimlerin ağır ihmali "armağan" etti bize. Anayasamızın 2. maddesi devletimizin "sosyal" niteliğini açıkça belirtmektedir. Sosyal devlet, toplumun en güçsüz kesimlerinden başlayarak yurttaşlarının sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik gibi temel gereksinimlerini karşılayan devlet demektir. Devletin "sosyal" niteliğini yaşama geçirmek, yerel yönetimlerin anayasal yükümlülüğüdür. Ne yazık ki yerel yönetimler, bugüne dek bu yükümlülüklerini, yeterince yerine getirmemişlerdir. Kentlerimiz, açık alanlarımız, konutlarımız ve toplu taşım araçlarımız, engelliler yok sayılarak planlanmıştır. Haklara, hizmetlere, mekanlara ve bilgiye erişebilmemizin önünde halen büyük engeller bulunmaktadır. Toplumumuzda engellilere yönelik ayrımcı değer yargıları, tutum, davranış ve uygulamalar son derece yaygındır. Ücretsiz ya da indirimli tarifelere ve sosyal yardımlara dayanan sosyal hizmet sistemimiz, aciz, bakıma, himayeye ve yardıma muhtaç engelli imajının doğmasına ve pekişmesine yol açmıştır. Bu sayede engelliler halkın çoğunluğu tarafından hak öznesi olan eşit kişiler olarak değil, bakılması, korunması ve yardım edilmesi gereken "zavallı kişiler" olarak görülmektedir. Daha da kötüsü, geleneksel söylemlerin ve yanlış yapılandırılmış sosyal yardımların etkisi altında engelliler de kendilerini öyle görmeye başlamışlardır. Bu yüzden örgütlenmeye ve mücadeleye olan talep bir hayli zayıflamıştır. İşçi ya da kamu personeli olarak istihdam edilen engellilerin büyük çoğunluğu, işverenlerin önyargıları nedeniyle ya da verimli olacakları alanlarda iş verilmediği için üretim süreçlerinin dışında tutulmakta, kimi engelliler aydan aya gelip maaşını almaya zorlandıkları için topluma arzu ettikleri katkıyı sunamamaktadırlar. Bu durum, onların manevi olarak çökmelerine ve öz güvenlerini yitirmelerine yol açmaktadır. Biz engelliler olarak bu olumsuz gidişe sesimiz yettiğince "Dur!" diyoruz ve yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bizim sorunlarımız tüm toplumun sorunlarıdır. Sorunlarımıza ve istemlerimize sahip çıkın. Çünkü kadınıyla erkeğiyle, engelli olanı ve olmayanıyla, çocuğu, genci ve yaşlısıyla, etnik ve inançsal çeşitliliği ile Türk toplumu olarak kaderimiz ve geleceğimiz ortaktır. Bu vesileyle 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nün Farkında olarak, görme engelli kardeşlerim ve tüm engelli yurttaşlarımıza selamlar saygılar sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik Görme engellileri anlamak için empati kurmalıyız

İsmail Çelik, 15 Ekim, Engelli, yerel, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik 'Görme engellileri anlamak için empati kurmalıyız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye bir hafta süre verildi Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir         
16:30
Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı         
16:01
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı         
15:27
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Koronavirüsün uzun dönemli etkileri, dört sendroma bağlı olarak vücutta kalıyor Koronavirüsün uzun dönemli etkileri, dört sendroma bağlı olarak vücutta kalıyor         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 16:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik "Görme engellileri anlamak için empati kurmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei