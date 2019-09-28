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Engelliler Nemrut Dağı'na çıktı

16 dakika önce

"Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı'na çıktı.

Engelliler Nemrut Dağı'na çıktı, System.String[]

"Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı'na çıktı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 20'ncisi düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Almanya, Meksika, Brezilya, Tayvan gibi ülkelerden gelen engelliler, 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'na katılımcıların da desteğiyle çıkmayı başardı. Burada devasa heykelleri beğeniyle inceleyen katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında, Nemrut Dağı'nın zirvesindeki terasta soprano Selva Erdener ile piyanist İbrahim Yazıcı mini bir konser verdi.

Soprano Erdener, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Nemrut Dağı'nda verdiği konseri asla unutmayacağını belirterek tarihin içinde müziğin ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan bedensel engellilerden Bülent Çavuş, hayatında ilk kez bu denli zorlu bir yürüyüş yaptığını ifade ederek "Sağlam insanların bile çıkmakta zorlandığı Nemrut Dağı'na 10 yaşındaki kızımla çıktık. Zirveye çıktığımda ise tüm yorgunluğumu unutturacak bir manzara ile karşılaştım. Burası anlatılmayacak kadar güzel." dedi.

Nemrut Dağı, Adıyaman, Türkiye, Nemrut, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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