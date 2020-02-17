Engellilerin umudu oldu - Son Dakika

Karabük'te yaşayan Murat Yıldız (42), 9 yıl önce başlattığı projeyle 230 engelliye tekerlekli sandalye kazandırdı.



Karabük'te yaşayan Yıldız, 2001 yılında Tekirdağ'da çalıştığı fabrikanı çatısından düşerek yaralandı. Kazanın ardından 5 aylık bir tedavi süreci geçiren Yıldız, tedavi sonrası yürümeye başlarken, kazaya bağlı konuşma zorluğu çekmeye başladı. Yıldız, yaşadığı zor günlerin ardından "Sıfır Atık, Sıfır Engelli" projesi başlatarak, engellilere umut olmaya başladı. Bir tekstil fabrikasında çalışan Yıldız, başlattığı proje kapsamında mahallelerin değişik noktalarına bidonlar asarken, muhtarlıklara da kutular bıraktı.



Bidonlarda ve muhtarlıktaki kutularda biriken mavi kapaklarla 6 tekerlekli sandalye alan Yıldız sandalyeleri, Aydınlıkevler, Öğlebeli, Fevzi Çakmak, Namık Kemal, Bayır ve Yeni Mahalle muhtarlıklarına teslim ederek, ihtiyaç sahibi engellilerin yüzünü güldürdü.



Murat Yıldız, 9 yılda 230 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptığını söyledi.



İnsanları teşvik amacıyla her mahalle muhtarlığına bir tekerlekli sandalye bıraktıklarını ifade eden Yıldız, "Mahallede oturan engelliler mutlu olacak. Evlerinde biriken kapakları da kutuya atarak daha çok engelliye tekerlekli sandalye alacağız. İnşallah hayırlısı olur. Herkesten desteklerini bekliyorum" dedi.



Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Akyol da Murat Yıldız'ın çok güzel bir kampanya başlattığını belirtti.



Yıldız'a proje için teşekkür eden Akyol, "Mahallemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımız muhtarlığımızdan sandalyeyi alıp işini bitirdikten sonra geri getirecek. Bu çok güzel bir hizmettir. Evlerimizde plastik kapakları biriktirelim. Muhtarlığa ya da Murat Yıldız kardeşimize verebilirler. Bu güzel kampanyaya bu şekilde destek verebiliriz. Her birimiz birer engelli adayıyız. Yarın bizimde engeli olma ihtimalimiz var. Bu sandalyeye bizde ihtiyaç duyabiliriz. Bu kampanyaya can-ı gönülden destek verelim" dedi. - KARABÜK