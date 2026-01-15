Engelsiz Nefes Evi Projesi Erzincan'da Başladı - Son Dakika
Engelsiz Nefes Evi Projesi Erzincan'da Başladı

Engelsiz Nefes Evi Projesi Erzincan\'da Başladı
15.01.2026 18:06
Erzincan'da hayata geçirilen Engelsiz Nefes Evi Projesi, 14.5 milyon TL bütçeyle engellilere destek verecek.

Erzincan'da "Engelsiz Nefes Evi Projesi"nin protokol imza töreni, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Törene; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile ilgili birim amirleri katıldı.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, projenin toplam 14 milyon 500 bin TL bütçeyle hayata geçirileceğini belirterek, bütçenin yüzde 60'ının KUDAKA, yüzde 40'ının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacağını ifade etti. Projenin Erzincan'a hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, en kısa sürede uygulamaya geçileceğini söyledi.

Engelsiz Nefes Evi'nin zihinsel engelli bireyler ve aileleri için önemli bir sosyal destek modeli olacağını vurgulayan Vali Aydoğdu, merkezin 19 yaş ve üzeri bireylere gündüzlü hizmet vereceğini, günlük ortalama 30 zihinsel engelli bireyin kişisel ve mesleki gelişimlerinin destekleneceğini kaydetti.

Merkez bünyesinde kurulacak atölyelerde yaşam becerileri, kişisel bakım, ahşap oyuncak yapımı, seramik, resim, müzik ve spor gibi birçok alanda eğitimler verileceğini belirten Vali Aydoğdu, bu çalışmalarla engelli bireylerin sosyalleşmelerinin ve özgüven kazanmalarının hedeflendiğini dile getirdi.

Projenin, engelli bireylerin yanı sıra aileleri için de önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Vali Aydoğdu, özellikle bakım sorumluluğunu üstlenen aile bireylerinin psikolojik destek alabileceklerini ve kendilerine zaman ayırma imkanı bulacaklarını söyledi.

Engelsiz Nefes Evi Projesi'nin Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

