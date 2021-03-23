Engelsiz Yaşam Vakfı'nca "11. Yılın En İyileri" ödülleri verildi - Son Dakika

Engelsiz Yaşam Vakfı'nca "11. Yılın En İyileri" ödülleri verildi

23.03.2021 19:49
Engelsiz Yaşam Vakfı'nca

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından verilen "11. Yılın En İyileri" ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından verilen "11. Yılın En İyileri" ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine, kültür, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak ödül töreni dışında her yıl 10 organizasyona imza attıklarını söyledi.

Kaplakarslan, bu organizasyonlarla engelli bireylere karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizerek, "Organizasyonlara katılan sanatçılarımızın ağzından çıkan engelli bireylerimizle ilgili söyledikleri her söz çok önemli. Bir aksilik olmazsa gecede her yıl mutlaka sponsorlarımızdan gelir elde ediyoruz. Çünkü yıl boyunca çok başvurumuz var. Tekerli sandalyesinden hasta yatağına, aklınıza ne gelirse. Kiradan gıdaya, ilaca kadar. Onların da bir kısmını karşılarsak o zaman kendimizi mutlu sayıyoruz. Her sene üzerine biraz daha koyarak kurumsal hale getiriyoruz programımızı." dedi.

Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru'nun sunuculuğunu üstlendiği törende, vakfın yaptığı anketlerle belirlenen sanat, tiyatro, sinema, televizyon, sahne ve iş dünyasının "en"lerine ödüller verildi.

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından ayrıca 2020'nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sinema, sahne, spor ve tiyatro dünyasından kişilere de "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" takdim edildi.

Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri'nin sahipleri İzzet Günay, Nevra Serezli, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Elif Yıldız Kıratlı ve Serdar Ortaç oldu.

Törene katılan sinema sanatçısı İzzet Günay, "Eksik olmasınlar beni de hatırlamışlar. Hatırlanmak güzel şey tabii ki. Bir kısım bizi devamlı hatırlıyor. Onlara çok şey borçluyuz. Bizi bugünlere taşıyan onlar aslında. Onlar olmazsa biz yokuz. Benim de bir katkım olsun istedim. Bu vakıflarda çalışan insanların gerçekten büyük fedakarlıklar yaptıklarını, onlara bir şükran borcumuz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nevra Serezli de "Ben ilk defa bu ödül törenine katılıyorum. 11 yıldır tiyatro yapmıyordum. 11 yıl sonra tiyatro yapmaya karar verdim ve 11. ödül töreninde ödül alıyorum. Hoş bir rastlantı diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey, böyle kötü günlerin olduğu bir zamanda böyle bir ödül almak. İnsana mutluluk veriyor." diye konuştu.

Törende ödül alan kişi ve yapımlar şöyle:

Yılın En İyi Sinema Filmi - Çiçero

Yılın En Başarılı Yönetmeni - Serdar Akar

Yılın En İyi Sinema Kadın Oyuncusu - Burcu Biricik

Yılın En İyi Sinema Erkek Oyuncusu - Erdal Beşikçioğlu

Yılın En İyi Albümü Kadın Sanatçısı - Hande Yener/ Anı Yaşa

Yılın En İyi Albümü Erkek Sanatçısı -Sinan Akçıl/ Piyanist

Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı - Yılmaz Morgül

Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı - Aslı Hünel

Yılın En İyi Polisiye Dizisi - Arka Sokaklar

Yılın En İyi Tv Sohbet Programı - Teke Tek

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu - Markopaşa

Yılın En Başarılı Düeti - Coşkun Sabah ve Canan Çal/ Gönlümün Kıymetlisi

Yılın En Başarılı Grubu - Kargalar Kafeste

Yılın En Başarılı Sabah Kuşağı Programı - Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Yılın En İyi Kadın Müzik Sanatçısı - Demet Akalın

Yılın En İyi Erkek Müzik Sanatçısı - Alişan

Yılın En İyi Tv Dizisi - Savaşçı

Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncusu - Murat Serezli – Sarp Levendoğlu

Yılın En İyi Tv Dizi Senaristi - Süleyman Çobanoğlu/ Savaşçı

Yılın En İyi Haber Kanalı - CNN Türk

Türkiye'nin En Sevilen Gençlik Pogramları Tv - Number1 Türk Tv

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri - Nazlı Çelik

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri - Deniz Bayramoğlu

Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

Yılın En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı - Hande Yener

Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı - Sinan Akçıl

Yılın En Başarılı Spor Programı - Başlama Vuruşu

Yılın En Başarılı Türk Halk Müziği Kadın Sanatçısı - Maral

Yılın En Başarılı Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı - Yavuz Bingöl

Ödüller kapsamında ayrıca "Son 10 Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülüne Oktay Kaynarca değer görüldü. "Çocuklar Gülsün Diye" adlı projesiyle Gülben Ergen'e de ödül verildi.

Engelsiz Yaşam Vakfı, Tiyatro, Sinema, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelsiz Yaşam Vakfı'nca '11. Yılın En İyileri' ödülleri verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı Kiryakos Miçotakis, Girit'te ABD uçak gemisini ziyaret etti Kiryakos Miçotakis, Girit'te ABD uçak gemisini ziyaret etti Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti         
19:18
Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda         
18:57
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı         
18:29
Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku         
17:59
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü         
17:42
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 19:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelsiz Yaşam Vakfı'nca "11. Yılın En İyileri" ödülleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei