Engin Hepileri: Tesadüflere İnanmıyor!

Usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın karelendirdiği çekim Soho House'un muhteşem atmosferinde gerçekleşti.

İntikam dizisinde yolları kesişen Beyza Şekerci ve Engin Hepileri'nin ilişkileri arkadaşlıktan dostluğa, dostluktan evliliğe doğru gitmiş. Engin Hepileri durumu şöyle özetliyor: "Bu durum, bizim bile fark edemediğimiz bir süreçte, zaman içinde oldu" Engin Hepileri tesadüflere inanmadığını dile getirirken; "Karşılaşmamız bir tesadüftü," diyemeyeceğim. Gerçek bir aşk ve sevgiden bahsediyorum. Bence hiçbir şey tesadüf değildi. Bir yerlerde birbirimizi bekledik. Bu süreçte de farklı hayatlar yaşadık, farklı çevrelerdeydik ve bir gün hayat yollarımızı kesiştirdi." dedi. Beyza şekerci' de eşinin sözlerini destekler nitelikte konuştu. " Aynen öyle. Tesadüf diye bir şey yok hayatta. Yaşayacağımız her şey bence birileri tarafından çok önceden planlanıyor ve sen sadece o kurgunun içinde yaşaman gereken şeyi yaşıyorsun. Herkesin bir yerde o mutluluğu ve huzuru bulacağına inanıyorum ben."

ENGİN HEPİLERİ: "ÇOK BÜYÜK, SINIRSIZ BİR HİS."

Aşkın tarifini sorduğumuz Beyza Şekerci: "Kelimeler ile anlatılacak bir tarif değil bu. Herkesin yaşadığı başka. Ben 'Çok fazla aşk' olarak tarif edebilirim." Dedi.Engin Hepileri için ise ; "Karşı cinsle yaşadığın aşk, insanın ayağını yerden kesen bir duygu. Kontrol mekanizmasını elinden alıyor. Çok büyük, sınırsız bir his."

BEYZA ŞEKERCİ: "KEŞİF DÖNEMİNDEYİZ ASLINDA."

Şuan hayatlarındaki dönemin nasıl bir dönem olduğu sorulduğunda ise güzel oyuncu .: Keşif dönemindeyiz aslında. Can'ı hayatımıza dahil ettik ve biz de yeni düzenimize ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii ki hayatımızda bir şeyler değişiyor ama bu değişiklik negatif anlamda düşünülmemeli. Öyle bir algı vardır ya; çocuk olduktan sonra programlar yapamıyorsun vb gibi. Tam tersi ona göre programlar yapıyorsun ve aslında hiçbir şeyden mahrum kalmıyorsun." Diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Engin Hepileri ise "Can ile beraber hayatımıza devam ediyoruz. Ben oyunlarıma ve turnelerime, Beyza derslerine gidiyor." Dedi.

Beyza Şekerci, annelikle ilgili ise "Annelikte yapamam deme lüksün yok. Bu çok güzel bir duygu. Karşında yaşamak için senin gücüne ihtiyacı olan biri var. İnsan, anne olunca da büyüyormuş. Tıpkı çocukluktan yetişkinliğe ermek gibi... Ben de büyüdüm.