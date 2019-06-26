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Eniştesi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

48 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Muammer Zeyrek (33), halasının eşi Mehmet Sedat Çoban (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Eniştesi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde Muammer Zeyrek (33), halasının eşi  Mehmet Sedat Çoban (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Subaşı Mahallesi'ndeki bir kahvede meydana geldi. Bipolar bozukluğu rahatsızlığı bulunan Muammer Zeyrek, husumetli olduğu halasının eşi, 2 çocuk babası Mehmet Sedat Çoban ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından kahveden ayrılan Çoban, evden aldığı pompalı tüfekle döndü. Mehmet Sedat Çoban, Zeyrek'e tek el ateş etti. Göğsünden vurulan Zeyrek, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine kahveye gelen sağlık ekipleri, Zeyrek'i ambulansla, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Zeyrek, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olay sonrası Mehmet Sedat Çoban'ı gözaltına aldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
İzmir, Mehmet Sedat, Güncel
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