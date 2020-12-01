Eniştesini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eniştesini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
01.12.2020 17:32
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Ortaköy köyünde önceki gün bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında eniştesi Hayri Mis'i öldürdüğü gerekçesiyle H.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
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