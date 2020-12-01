Eniştesini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eniştesini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Ortaköy köyünde önceki gün bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında eniştesi Hayri Mis'i öldürdüğü gerekçesiyle H.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Son Dakika

Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak

Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın

Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü