Enkazdan 45 Saat Sonra Sağ Çıkarılan Çocuk Hastaneye Götürüldü
1 saat önce
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir çocuk kurtarıldı.
Kartal
'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir çocuk kurtarıldı. Çocuk Kartal'daki Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra sevindirici haber geldi. 16 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Çocuk ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:32 Kaynak: İHA
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