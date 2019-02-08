Son Dakika Haberleri: Enkazdan 45 Saat Sonra Sağ Çıkarılan Çocuk Hastaneye Götürüldü

Enkazdan 45 Saat Sonra Sağ Çıkarılan Çocuk Hastaneye Götürüldü

1 saat önce

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir çocuk kurtarıldı.

Enkazdan 45 Saat Sonra Sağ Çıkarılan Çocuk Hastaneye Götürüldü, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir çocuk kurtarıldı. Çocuk Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra sevindirici haber geldi. 16 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Çocuk ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

Lütfi Kırdar, Kartal, 3. Sayfa
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