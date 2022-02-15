Enver Yücel'in bozuk Türkçesi herkesi şaşırttı - Son Dakika

YÖK, bu yıldan itibaren üniversiteye girişte TYT'de 150, AYT'de ise 180 olan baraj puanını kaldırdığını duyurdu. Bu karar kimileri tarafından tepkiyle karşılanırken, kimileri de bu karara destek çıktı. Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversiteye giriş sınavlarındaki baraj puanlarının kaldırılmasına destek veren isimlerin başında geldi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYAN ÜNİVERSİTEYE GİREMEYECEK"

Enver Yücel Twitter hesabından bir tweet paylaşarak "Baraj puanları düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek. Yanlış algı yapmayalım. Rekabet daha da artacak, tabi ki her bölümde değil" dedi.

"BU SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ASLINDA BENİM DE DÜŞÜNCEMDİ"

Enver Yücel hesabından bir tweet daha paylaşarak "Üniversiteye girmek için baraj puanları düşürüldü. Biz yine bölündük. Bir kısmı iyi diyor, bir kısmı yanlış diyor. Bu sistem değişikliği aslında benimde düşüncemdi. Çok iyi oldu. Ama bu yetmez. Gelecekte bu ülke üniversiteleri dünyada olduğu gibi kendi öğrencisini de seçecek" ifadelerini kullandı.

YAZIM YANLIŞLARI TEPKİ ÇEKİNCE TWEETLERİNİ SİLDİ

Ancak Enver Yücel'in açıklamaları yazım yanlışları ile dolu olunca kullanıcılar tepki gösterdi. Öte yandan bir kullanıcı da Yücel'in attığı tweetteki yazım yanlışlarını tespit ederek paylaştı.





"İDARE ET!"

Yücel, yazım yanlışlarıyla dolan tweeti silip yeniden attıktan sonra kendisini "Hocam yine yanlış" diye uyaran takipçisine ise "İdare et !" cevabını verdi.