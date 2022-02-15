Enver Yücel'in bozuk Türkçesi herkesi şaşırttı - Son Dakika

YÖK, bu yıldan itibaren üniversiteye girişte TYT'de 150, AYT'de ise 180 olan baraj puanını kaldırdığını duyurdu. Bu karar kimileri tarafından tepkiyle karşılanırken, kimileri de bu karara destek çıktı. Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversiteye giriş sınavlarındaki baraj puanlarının kaldırılmasına destek veren isimlerin başında geldi.
Enver Yücel Twitter hesabından bir tweet paylaşarak "Baraj puanları düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek. Yanlış algı yapmayalım. Rekabet daha da artacak, tabi ki her bölümde değil" dedi.
Enver Yücel hesabından bir tweet daha paylaşarak "Üniversiteye girmek için baraj puanları düşürüldü. Biz yine bölündük. Bir kısmı iyi diyor, bir kısmı yanlış diyor. Bu sistem değişikliği aslında benimde düşüncemdi. Çok iyi oldu. Ama bu yetmez. Gelecekte bu ülke üniversiteleri dünyada olduğu gibi kendi öğrencisini de seçecek" ifadelerini kullandı.
Ancak Enver Yücel'in açıklamaları yazım yanlışları ile dolu olunca kullanıcılar tepki gösterdi. Öte yandan bir kullanıcı da Yücel'in attığı tweetteki yazım yanlışlarını tespit ederek paylaştı.
Yücel, yazım yanlışlarıyla dolan tweeti silip yeniden attıktan sonra kendisini "Hocam yine yanlış" diye uyaran takipçisine ise "İdare et !" cevabını verdi.
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