EOKA'nın Kurucusuna Anma Töreni Tepki Çekti

26.01.2026 14:31
GKRY'de terörist Grivas için düzenlenen anma töreni, muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yeoryos Grivas'ın ölümünün 52. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılması, muhalefetin tepkisini çekti.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, GKRY'deki kilisede yapılan anma törenine GKRY Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Nicholas Ioannides ile Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou katıldı.

GKRY'de ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), terör örgütü EOKA'nın kurucusu Grivas'ın hükümet yetkililerince anılmasına tepki gösterdi.

AKEL'den yapılan açıklamada, törenle ilgili "halk için provokasyon" nitelendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Demetriou'nun törene katılımının, liderliğini yaptığı Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) aşırı sağa kaydığının göstergesi olduğu öne sürüldü.

GKRY Parlamentosunun 2022'de kabul ettiği ve "demokratik meşruiyete karşı çıkan kişilerin onurlandırılmaması" çağrısı yapan karara rağmen devlet yetkililerinin törene katılmasının eleştirildiği açıklamada, bu kararda Grivas'ın "hiçbir onuru hak etmeyen" biri olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Sosyal Demokrat Hareketinden (EDEK) yapılan açıklamada da devlet kurumlarının Grivas için düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmemesi gerektiği savunularak, EOKA-B "yasa dışı örgüt" olarak nitelendirildi.

Terör örgütü EOKA

Terör örgütü EOKA, 1950'lerin ortasına doğru Kıbrıs'ın "İngiliz kraliyet kolonisi" statüsüne son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak hedefiyle askeri harekat düzenlemek amacıyla Rum kökenli Yunan subay Yeoryos Grivas tarafından kuruldu.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliama kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da öldürdü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

