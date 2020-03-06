EPDK Başkanı Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti - Son Dakika
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EPDK Başkanı Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, görevine üçüncü kez atanmasının ardından Yargıtay'da yemin etti.

EPDK Başkanı Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, görevine üçüncü kez atanmasının ardından Yargıtay'da yemin etti.

Yılmaz, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile 7 daire başkanı ve 7 üyenin bulunduğu Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı.

EPDK Başkanı Yılmaz'ın yemin metninde, "EPDK Başkanı sıfatıyla görevimin devamı süresince kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlükle yürüteceğime, kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime yemin ederim." ifadesi yer aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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