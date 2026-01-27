EPDK'dan Elektrik Yönetmeliği Değişikliği - Son Dakika
EPDK'dan Elektrik Yönetmeliği Değişikliği

27.01.2026 00:59
EPDK, elektrik bağlantı süreçlerini dijitalleştirip lisanssız üretim tesisleri için yeni kurallar getirdi.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile elektrik bağlantı başvurularının dijital ortama taşınması ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esaslarının yeniden belirlenmesi öngörüldü.

EPDK tarafından hazırlanan 'Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle birlikte elektrik bağlantı süreçlerinde dijitalleşme sağlanması ve lisanssız elektrik üretimine ilişkin bağlantı kurallarının güncellenmesi amaçlandı.

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından yapılan düzenleme ile elektrik bağlantı başvuruları dijital ortama taşınırken lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esasları yeniden belirlendi. Başvurular artık dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden yapılacak. Dağıtım şirketleri 7 gün 24 saat çalışan online sistem kuracak. Lisanssız üretim tesisleri için bağlantı mesafelerine sınır getirildi ve ortak hat ve trafo kurulmasına imkan tanındı. Şebeke yatırımlarını yapan yatırımcıya, sonradan gelen kullanıcılar katılım bedeli ödeyecek. Ayrıca, tarımsal ve kırsal bağlantılara ilişkin yeni kriterler getirildi.

Kaynak: DHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Teknoloji, Enerji, Güncel, Son Dakika

