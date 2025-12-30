Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam

Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam
30.12.2025 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 2026'da uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerini tespit etti. Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 106 liradan 140 liraya, orta gerilim aboneleri için 799 liradan 1048 liraya çıktı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, gelecek yıl uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türüne göre farklılaştırıldı. Bu kapsamda direkt bağlı tek fazlı aktif veya 3 fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak belirlendi. Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise bu tutar 246 lira olarak uygulanacak.

GÜVENCE BEDELLERİ TÜKETİCİ GRUPLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026'da uygulanacak güvence bedelleri tüketici grupları bazında yeniden düzenlendi. Sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak tespit edildi. Mesken abonelerinde bu tutar 263 lira olurken, şehit aileleri ve muharip gaziler için 131 lira olarak belirlendi. Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedeli kilovat başına 354 lira olarak uygulanacak.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

2026'da uygulanacak kesme-bağlama bedelleri de gerilim seviyesine göre tespit edildi. Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 140 lira, orta gerilim aboneleri için 1048 lira olacak. Kurulun 25 Aralık tarihli toplantısında alınan kararlar, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bağlama, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mert kursun Mert kursun :
    1500 güvence bedeli ödeyip 300 tl fatura ödenmediginde elektrik neden kesiliyor benim içerdeki para kime güvence birde açma kapama ücreti yazılıyor akıllı su sayacı gibi peşin çalışan sistem istiyoruz vatandaş doldursun doldursun kullansın güvencede sadece zorda kalınırsa avans bedeli olarak 50 kw gecede biter diye bunu yapmak çokmu zor da bu dagıtım şirketlerine vatandaşı düdükletiyorsunuz 19 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    geçiren geçirene... 12 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    Cocuklari sabahin korunde karanlikta okula gonderen zihniyete seslenmek lazim ama daha cok saksakcilarina : tek saat uygulamasi olabilen bir sey, ama bizdeki gibi degil.. olmasi gereken İc Anadoludan bi enleme sabitmeyerek Tekirdag ile Van daki cocuklarin gun agarirken ve agarmisken okula gitmeleri iken ki bunu ne akla hizmet ki en dogudaki enleme sabitleyerek yapildigini anlayamayanlar icin ise : elektrik sirketlerinin kimi kimle ortak kim kimle ortaklik yapiyor ve o cocuklar icin karanlikta kalkilio arti 1 saat, 2 saat elektrik yaktirip para ulesen zihniyete buyrun baslayin alkisa.. kisacasi bilerek yaptilar ki para daha bi kazansinlar.. yoksa orta enleme almis olsalar kim ne diyecekti. hatta ya iyi super bi sey derdim en basta ben. ama yok surekli rant rantciyla rant bolusumu.. yazik bu halka hala kendilerinden birileri saniyor alkisladiklarini.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan Narin Güran kararı Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
Yargıtay, Narin Güran’ın ailesine verilen cezaları onadı Yargıtay, Narin Güran'ın ailesine verilen cezaları onadı
Ayşe Tokyaz cinayeti duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi Ayşe Tokyaz cinayeti duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay 4 ay önce de baskın yapılmış 3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış
Yunus Akgün’e Premier Lig’den dev teklif Galatasaray’dan anında cevap Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Futbolu ne zaman bırakacak Ronaldo’dan geleceği için açıklama Futbolu ne zaman bırakacak? Ronaldo'dan geleceği için açıklama

11:41
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova’da tören Gözyaşları sel oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören! Gözyaşları sel oldu
11:12
Yok böyle bir rakam Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL’ye yükseldi
Yok böyle bir rakam! Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL'ye yükseldi
11:10
Öcalan’dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır
10:50
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yeni itiraf: İki kadınla yatak gördüm, sabah gelip yatağıma atladılar
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni itiraf: İki kadınla yatak gördüm, sabah gelip yatağıma atladılar
10:48
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
10:19
Suudi Arabistan’dan BAE’ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2025 12:23:39. #7.11#
SON DAKİKA: Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.