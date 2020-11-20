EPDK kararları - Son Dakika

EPDK kararları

20.11.2020 10:31
EPDK kararları, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2021'e ait gelir tavanı ile iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2021'e ait gelir tavanı ile iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2021 yılına ait gelir tavanı 3 milyar 429 milyon 978 bin 725 lira oldu.

İletim kapasite bedeli üst sınırı 2021'de giriş noktaları için standart metreküp başına 0,000648 lira, kilovatsaat başına 0,00006090 lira, çıkış noktası için ise standart metreküp başına 0,026397 lira, kilovatsaat başına 0,00248092 lira olarak belirlendi.

İletim hizmet bedeli üst sınırı ise standart metreküp başına 0,038877, kilovatsaat başına 0,00365385 lira olarak tespit edildi.

Karara göre belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 Kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınacak ve fiyatlara katma değer vergisi dahil edilmeyecek.

Ayrıca EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyeti, kasım ayı için megavatsaat başına 106,36 lira olarak revize edildi. Bu rakam ekim ayı için megavatsaat başına 104,04 lira olarak belirlenmişti.

Öte yandan, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyete geçecek Vadeli Elektrik Piyasası'nın açılışı tarihinin 1 Haziran 2021'e ertelenmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK kararları - Son Dakika Ekonomi


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