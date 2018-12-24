Son Dakika Haberleri: Epgis: Benzinde 28 Kuruş, Motorinde 29 Kuruş İndirim

Epgis: Benzinde 28 Kuruş, Motorinde 29 Kuruş İndirim

2 saat önce

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde pompa fiyatlarına yansıyan indirim yapıldı.

Epgis: Benzinde 28 Kuruş, Motorinde 29 Kuruş İndirim, System.String[]
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde pompa fiyatlarına yansıyan indirim yapıldı.

Buna göre, pompa fiyatlarına da yansımak üzere, benzinin litresinde 28 kuruş, motorinin litresinde de 29 kuruş indirim gerçekleşti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:26 Kaynak: DHA

Ekonomi
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