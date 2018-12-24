Epgis: Benzinde 28 Kuruş, Motorinde 29 Kuruş İndirim
2 saat önce
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde pompa fiyatlarına yansıyan indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde pompa fiyatlarına yansıyan indirim yapıldı.
Buna göre, pompa fiyatlarına da yansımak üzere, benzinin litresinde 28 kuruş, motorinin litresinde de 29 kuruş indirim gerçekleşti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:26 Kaynak: DHA
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