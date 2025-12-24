Epstein Belgeleri Yayınlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Epstein Belgeleri Yayınlanıyor

Epstein Belgeleri Yayınlanıyor
24.12.2025 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer, Jeffrey Epstein ile ilgili bir milyondan fazla belgeyi yayınlayacak.

ABD'li yetkililer, pedofil Jeffrey Epstein ile ilgili olması muhtemel bir milyondan fazla belgeye ulaştıklarını ve bunları önümüzdeki günlerde ve haftalarda yayınlamayı planladıklarını açıkladı.

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı'nı keşif hakkında bilgilendirdi ve avukatların incelemesi için belgeleri teslim etti.

Adalet Bakanlığı 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Mağdurları korumak için yasal olarak gerekli redaksiyonları gözden geçirmek ve uygulamak için gece gündüz çalışan avukatlarımız var ve belgeleri mümkün olan en kısa sürede yayınlayacağız" dedi.

Bakanlık, malzeme hacmi göz önüne alındığında sürecin "birkaç hafta daha" sürebileceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz hafta Epstein'e yönelik soruşturmalarla ilgili -bazıları büyük ölçüde redakte edilmiş- binlerce belgeyi yayınladı.

Belgeler, Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Epstein Belgeleri Şeffaflık Yasası'nı kabul etmesinin ardından yayınlandı.

Bu yasa, mağdurların kimliklerinin korunarak tüm belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını öngörüyordu.

Geçen hafta yayınlanan belgelerin birçoğunda, FBI'ın Epstein davasında olası suç ortakları olarak gösterdiği kişilerin isimleri ve diğer bilgiler karartılmıştı.

Adalet Bakanlığı, yasaların yalnızca mağdurların kimliklerinin korunması ve aktif cezai soruşturmalar durumunda izin verilen redaksiyonların fazlalığı nedeniyle hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kaldı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Jeffrey Epstein, Politika, Dünya, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein Belgeleri Yayınlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:45:13. #7.12#
SON DAKİKA: Epstein Belgeleri Yayınlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.