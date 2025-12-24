Epstein Belgeleri Yayınlanıyor

ABD'li yetkililer, pedofil Jeffrey Epstein ile ilgili olması muhtemel bir milyondan fazla belgeye ulaştıklarını ve bunları önümüzdeki günlerde ve haftalarda yayınlamayı planladıklarını açıkladı.

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı'nı keşif hakkında bilgilendirdi ve avukatların incelemesi için belgeleri teslim etti.

Adalet Bakanlığı 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Mağdurları korumak için yasal olarak gerekli redaksiyonları gözden geçirmek ve uygulamak için gece gündüz çalışan avukatlarımız var ve belgeleri mümkün olan en kısa sürede yayınlayacağız" dedi.

Bakanlık, malzeme hacmi göz önüne alındığında sürecin "birkaç hafta daha" sürebileceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz hafta Epstein'e yönelik soruşturmalarla ilgili -bazıları büyük ölçüde redakte edilmiş- binlerce belgeyi yayınladı.

Belgeler, Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Epstein Belgeleri Şeffaflık Yasası'nı kabul etmesinin ardından yayınlandı.

Bu yasa, mağdurların kimliklerinin korunarak tüm belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını öngörüyordu.

Geçen hafta yayınlanan belgelerin birçoğunda, FBI'ın Epstein davasında olası suç ortakları olarak gösterdiği kişilerin isimleri ve diğer bilgiler karartılmıştı.

Adalet Bakanlığı, yasaların yalnızca mağdurların kimliklerinin korunması ve aktif cezai soruşturmalar durumunda izin verilen redaksiyonların fazlalığı nedeniyle hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kaldı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.