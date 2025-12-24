Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti

Epstein belgelerinde Trump\'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti
24.12.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'la ilgili belgeleri yayınlarken, Donald Trump'ın Epstein'ın özel uçağını kullandığına dair yeni bilgileri ortaya çıkardı. Ayrıca, Epstein'in sahte bir mektubuyla ilgili iddialar da gündeme geldi.

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yayımlanan son belgelerde, "sahte" mektup ve videodan, ABD Başkanı Donald Trump'a ait uçuş kayıtlarına ve Epstein'ın olası işbirlikçilerine dair yazışmalara kadar birçok unsur yer alıyor.

BAKANLIK, SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BELGELERİ 'EIPSTEIN DOSYALARI ŞEFFAFLIK YASASI' KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ BİR VERİ TABANINDA YAYINLIYOR

Artan baskılar üzerine Bakanlık, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya devam ediyor. Son yayımlanan dosyalarda, Trump'ın isminin daha önceki belgelere göre daha sık yer aldığı görülüyor. Dosyaların önemli bölümü basın kupürlerinden oluşurken federal savcıya ait 2020 tarihli e-postada, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiği belirtildi. Yazışmada Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu ifade edildi. Trump'ın bu seyahatlerde eski eşi Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile yer aldığı da kaydedildi.

"A" RUMUZLU E-POSTA VE OLASI İŞBİRLİKÇİLERE DAİR YAZIŞMALAR

Dosyalarda öne çıkan belgelerden biri de 2001'de "A" rumuzlu bir kişi ile Maxwell arasında geçen e-posta yazışması oldu. Yazışmada, bu kişinin İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde bulunduğunu aktararak Maxwell'den "uygunsuz arkadaşlar" bulmasını istediği görüldü. "A" rumuzlu e-postanın, gönderen adı "The Invisible Man" (Görünmez Adam) olarak görünen "[email protected]" adresinden gönderildiği belirtiliyor. Daha önce yayımlanan Epstein dosyalarındaki bir görselde ise farklı ancak benzer bir e-posta adresi "[email protected]"un, Epstein'ın telefon rehberinde "York Dükü" başlığı altında kayıtlı olduğu görülmüştü. Önceleri İngiltere Kralı'nın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor tarafından kullanılan bu ünvan, Epstein ile bağlantılarının gündeme gelmesi üzerine kendisinden geri alınmıştı.

İSİMLERİN BÜYÜK KISMI KARARTILMIŞ

Belgeler arasında ayrıca, 2019'da ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli arasında geçen ve Epstein'in 10 olası işbirlikçisine atıfta bulunan e-postalar da yer aldı. Yazışmalarda bu kişilerden 6'sına celp gönderildiği, o dönemde 4'ü için ise sürecin devam ettiğinin altı çizildi. İsimlerin büyük kısmı karartılırken Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell ve iş insanı Leslie Wexner'in adları açık bırakıldı.

ADALET BAKANLIĞINA GÖRE, EPSTEIN'IN NASSAR'A YAZILDIĞI BELİRTİLEN MEKTUP SAHTE

Belgerde, cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar ile Epstein arasında geçtiği belirtilen bir mektup da yayımlandı. Mektubun teslim edilemez olarak değerlendirildiği ve Epstein'in ölümünden önce tutulduğu Manhattan'daki cezaevine geri gönderildiği belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı ise X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mektubun yazı stili, posta bilgileri ve tarihinin tutarsız olduğunu, ayrıca Epstein'in ölümünden 3 gün sonra postalandığını savundu.Dosyalarda dikkati çeken bir diğer unsur ise cezaevi hücresinde Epstein'e benzeyen bir kişiyi gösteren video oldu. Ancak videonun 3 boyutlu grafiklerle üretildiği ve gerçek olmadığı açıklandı.

ABD Cezaevleri Bürosu da Epstein'in öldüğü gün hücre içinden herhangi bir video kaydı bulunmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Donald Trump, Politika, Güncel, Finans, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve 'sahte' içerikler dikkati çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekayla kandırdıkları adamı 98 bin TL dolandırdılar Yapay zekayla kandırdıkları adamı 98 bin TL dolandırdılar
Parktaki ağacı otomobile yükleyip götürdüler Parktaki ağacı otomobile yükleyip götürdüler
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu
Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin’e destek eyleminde gözaltına alındı Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin'e destek eyleminde gözaltına alındı
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Josef de Souza’dan derbi mesajı: Eski takımına başarılar diledi Josef de Souza'dan derbi mesajı: Eski takımına başarılar diledi

14:06
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran’dan yeni hamle
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
13:27
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
13:19
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
13:13
Aziz Yıldırım’dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
13:08
Güllü’nün kızına cezaevinde şiddet Apar topar Silivri’ye nakledildi
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi
13:07
İstanbul’a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
12:31
Bahçeli’den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 14:50:05. #7.12#
SON DAKİKA: Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.