Epstein Belgelerinde Gizli İsimler Açığa Çıktı

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas Massie ile Ro Khanna, Jeffrey Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonlarını incelemelerinin ardından, belgelerde adı gizlenen 6 kişinin "suçla ilişkilendirilebileceğini" ifade etti.

Cumhuriyetçi Massie ve Demokrat Khanna, dün, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein hakkındaki belgelerin sansürsüz halini inceledi.

The Hill'in haberine göre Massie, Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oraya girdik ve iki saat kaldık. Milyonlarca dosya var, değil mi? Sadece birkaç saat içinde dosyaların sunuluş biçimine göre suçla ilişkilendirilen, isimleri sansürlenmiş 6 erkek tespit ettik." dedi.

Khanna da "suçla ilişkilendirilebilecek" en az 6 kişinin adını tespit ettiklerini aktararak "Bu bir cadı avı değil. Bir kişinin dosyalarda yer alması, onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Ancak çok güçlü bazı kişilerin reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği ya da bu kızların bulunduğu adaya, çiftliğe veya eve bilerek gittiği açık. Mesele sadece Epstein ve Maxwell ile sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Kongre üyesi Khanna, bazı belgelerin, Adalet Bakanlığına dahi sansürlü şekilde ulaştığını belirtti.

Massie ve Khanna, söz konusu kişilerin isimlerini açıklamazken, bu kişilerden birinin yabancı bir ülkede üst düzey yetkili, diğerinin ise kamuoyunda tanınmış bir isim olduğunu kaydetti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.