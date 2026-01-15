Erakçi ve Guterres'ten İran Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile İran'daki protestolar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Guterres telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede, İran'da ekonomik taleplerle başlayan ancak daha sonraki süreçte şiddet eylemlerine sahne olan protesto gösterileri hakkında Guterres'e bilgi verdi.

İsrail ve ABD'nin, "İran'daki unsurları silahlandırarak" halkın katledilmesine sebep olduğunun altını çizen Erakçi, ABD'nin İran'ın iç işlerine yönelik yasa dışı ve yıkıcı müdahaleleri nedeniyle uluslararası sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Erakçi, ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunmak için zemin hazırladığını öne sürerek, söz konusu ülkenin, Güvenlik Konseyi toplantıları düzenleyerek "suçunu örtbas edemeyeceğini" söyledi.

BM'nin İran'da meydana gelen "DEAŞ benzeri" eylemleri kınaması gerektiğini belirten Erakçi, kamu düzeni ile halkın can güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

Erakçi ayrıca, ABD'nin, İsrail tarafından Filistin halkına yapılan soykırıma ortak olduğunu ve bu nedenle İranlılara karşı sergilediği duyarlılığının hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.

BM Genel Sekreteri ise, tüm devletlerin temel insan haklarına saygı göstermesinin önemine değinerek, askeri müdahaleler de dahil olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine her türlü müdahaleyi reddettiğini söyledi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.