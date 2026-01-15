Erakçi ve Guterres'ten İran Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erakçi ve Guterres'ten İran Görüşmesi

15.01.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Guterres ile protestolar ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile İran'daki protestolar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Guterres telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede, İran'da ekonomik taleplerle başlayan ancak daha sonraki süreçte şiddet eylemlerine sahne olan protesto gösterileri hakkında Guterres'e bilgi verdi.

İsrail ve ABD'nin, "İran'daki unsurları silahlandırarak" halkın katledilmesine sebep olduğunun altını çizen Erakçi, ABD'nin İran'ın iç işlerine yönelik yasa dışı ve yıkıcı müdahaleleri nedeniyle uluslararası sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Erakçi, ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunmak için zemin hazırladığını öne sürerek, söz konusu ülkenin, Güvenlik Konseyi toplantıları düzenleyerek "suçunu örtbas edemeyeceğini" söyledi.

BM'nin İran'da meydana gelen "DEAŞ benzeri" eylemleri kınaması gerektiğini belirten Erakçi, kamu düzeni ile halkın can güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

Erakçi ayrıca, ABD'nin, İsrail tarafından Filistin halkına yapılan soykırıma ortak olduğunu ve bu nedenle İranlılara karşı sergilediği duyarlılığının hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.

BM Genel Sekreteri ise, tüm devletlerin temel insan haklarına saygı göstermesinin önemine değinerek, askeri müdahaleler de dahil olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine her türlü müdahaleyi reddettiğini söyledi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erakçi ve Guterres'ten İran Görüşmesi - Son Dakika

Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:28:54. #7.11#
SON DAKİKA: Erakçi ve Guterres'ten İran Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.