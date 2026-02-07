ERAKUT, Çığ Felaketine Karşı Eğitim Alıyor - Son Dakika
ERAKUT, Çığ Felaketine Karşı Eğitim Alıyor
07.02.2026 11:35
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ERAKUT, çığ olaylarına karşı gönüllülerine eğitim veriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (ERAKUT) gönüllüleri, olası çığ olaylarına hızlı ve etkili müdahale için sahada gücünü artıracak eğitimler yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2019 yılında kurulan ve 2023'te büyükşehir belediyelerinde kurulan Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren ERAKUT, 6 Şubat 2023'teki depremlerde aktif görev yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarından yardım organizasyonlarına kadar birçok alanda çalışma yürüten ERAKUT'un 20 gönüllüsü, kış aylarında ise çığ felaketine karşı eğitimlerine devam ediyor.

Geçen yıl AFAD tarafından alınan sertifikayla çığda arama kurtarma ekibi olarak akredite edilen ERAKUT'un gönüllüleri, Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde kış sezonunda haftada iki gün çığ riskine karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla "Çığ Arama Kurtarma ve Çığ Analizi Rasat Eğitimleri" alıyor.

Gerçek arazi şartlarında uygulamalı eğitimler yapılıyor

Eğitim programında, çığda arama kurtarma eğitimleri hem teorik hem de sahada birebir uygulamalı olarak yapılıyor. Ekiplerin olası çığ tehlikelerine karşı erken uyarı, doğru analiz ve hızlı müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenirken, gerçek arazi ve kış şartlarında yapılan uygulamalarla operasyonel yetkinliği de güçlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Amir Badur, AA muhabirine, ekibin 2019 yılında kurulduğunu ve 6 Şubat depremlerinde birçok arama kurtarma çalışmalarını başarıyla yürüttüğünü anlattı.

Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde ekibi oluşabilecek her türlü afete hazırlamaya çalıştıklarını ve bu kapsamda çığ eğitimleri düzenlediklerini ifade eden Badur, "Çığda başımıza gelebilecek herhangi bir olaya müdahalede, eğitimlerimizi tamamlayıp ekibimizi hazırlıyoruz. Eğitimlerimizde karın ve çığın tanımlanması, kar analizleri, çığlara nasıl müdahale edileceği, o çığ bölgesine gelen karın nasıl analiz edileceği gibi konular uzman eğitmenlerimiz tarafından öğretiliyor." dedi.

ERAKUT'un bünyesinde bulunanların Büyükşehir Belediyesi içinde çalışan gönüllülerden oluştuğunu belirten Badur, sezon boyunca eğitimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Badur, ERAKUT'un AFAD tarafından çığ arama kurtarma alanında akredite olduğunu kaydetti.

"Arama kurtarma çalışmalarında kadınlar da olmalı"

Ekibin tek kadın gönüllüsü peyzaj mimarı Nermin Kara Sorma ise daha önce Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu, şimdi ise olası çığ felaketine karşı eğitimler aldıklarını ifade etti.

Kadınların bu tür ekiplerin içinde olmasının gerekliliğine dikkati çeken Sorma, şunları söyledi:

"Arama kurtarma çalışmalarında kadınlar da olmalı çünkü duygusal açıdan çok zor olan insanlar olabiliyor, o insanlara kadınlar daha iyi yardımcı olabiliyor. Erkekler enkaz altında güç harcıyorlar, biz de dışarıda gerekli yardım malzemelerinin ulaştırılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlıyoruz. Burada da karın altında biri kaldığı zaman buna nasıl müdahale edeceğimizi öğreniyoruz. Kimimiz gözlemci olacak, kimimiz karda müdahale ekibi olacak."

Gönüllülerden Mustafa Alper de eğitimlerle olası çığ felaketine karşı teyakkuzda olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Erzurum, Güncel, Son Dakika

