Eray Şamdan AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Milli karateci Eray Şamdan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği ikincilikle Türk spor tarihinin karatedeki ilk olimpiyat madalyasını kazanan Eray Şamdan, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğundaki yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şamdan, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli karesini seçen Şamdan, "Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alaz atlı" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" isimli fotoğrafını seçen 28 yaşındaki milli karateci, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson "Herşeye rağmen" adlı karelerini tercih etti.

Eray Şamdan, fotoğrafların hepsinin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek "Ben bir sporcu olarak özellikle tenisçi Novak Djokovic'in yer aldığı fotoğrafı çok beğendim ve ilham aldım. Dünyanın en iyisi olup bu kadar başarı kazanıp üstüne hala bu kadar hırslı olması, bence neden hala şampiyon olduğunun en net göstergesi. Emeği geçenlere teşekür ederim." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.