Erbaa'da Resim Yarışması Sonuçlandı

30.01.2026 15:51
Erbaa Belediyesi'nin düzenlediği resim yarışmasında kazananlar belirlendi, ödüller verildi.

Erbaa Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen "Resimle anlat aileyi yaşat" konulu resim yarışması sonuçlandı.

Erbaa Belediyesince yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokullar arasında resim yarışması düzenledi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Emir Aras Türkyılmaz birinci, Doruk Alp Ünal ikinci, Berkay Arıkan üçüncü, Ela Hüseyinoğlu ve Hatice Hira Kılınç ise mansiyon ödülünü kazandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, düzenlenen törenle jüri üyeleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Kum, Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Raif Sadıç, Erbaa Bilim ve Sanat Merkezi görsel sanatlar öğretmeni Orkun Baş, Fatih Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Serdar Koç, Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Ersan Palaz ve görsel sanatlar öğretmeni Şeyma Usal Baş ile ödül kazanan öğrencilere ödül ve plaketlerini verdi.

Karagöl, öğrencilerin aile kavramına ilişkin duygu ve düşüncelerini görsel sanatlar yolluyla ifade etmelerini sağlamak için düzenledikleri yarışmanın kazananlarını ve jüri üyelerini ağırladıklarını belirterek, "Yarıyıl tatili boyunca birbirinden güzel eserler hazırlayıp yarışmamıza katılan bütün çocuklarımıza, değerlendirme aşamasında bizlere katkı veren kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor, aile kavramını sanatla bütünleştiren çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

