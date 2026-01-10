Erbakan: 20 Bin Lira Emekli Aylığı Yetersiz - Son Dakika
Erbakan: 20 Bin Lira Emekli Aylığı Yetersiz

10.01.2026 01:31
Fatih Erbakan, emekli aylığının 20 bin lira olmasının yetersiz olduğunu ve adaletsizlik yarattığını belirtti.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "En düşük emekli aylığını 20 bin lira yapma kararı aldılar. Asgari ücretin yaklaşık 3'te 2'si. Emeklilerimiz açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında bırakılmasın derken sefaletin dibini buldurdular" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük emekli maaşı 2026 yılı için yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin lira oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından 2026 yılı için belirlenen en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'den, 20 bin TL'ye çıkartılmasının emekliler için yeterli olmadığını belirten bir açıklama yayınladı. Erbakan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"En düşük emekli aylığını 20 bin lira yapma kararı aldılar. Asgari ücretin yaklaşık 3'te 2'si. Emeklilerimiz açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında bırakılmasın derken sefaletin dibini buldurdular.

Üstelik bu, maaş artışı da değil; ayarlama. ve bu ayarlamadan tüm emekliler yararlandırılmayacak. Daha çok çalışan, daha çok prim ödeyen, emeğinin karşılığını yine alamayacak. Sefalette eşitlik, adalet değildir. İmtiyazlı holdinglerden sildikleri vergileri, asgari ücretliye verseler memleket bayram eder. Holdingler için değil, halk için çalışacağız. Emekçiye gerçek bayramı biz yaşatacağız"

