Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

22.10.2020 12:38

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocukların ötelendiği, ihmale ve istismara maruz kaldığı, temel haklarından mahrum edildiği, hatta sadece kız evlat olduğundan dolayı ayrıma tabi tutulduğu bir çağ, merhamet ve insanlık sınavını kaybetmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocukların ötelendiği, ihmale ve istismara maruz kaldığı, temel haklarından mahrum edildiği, hatta sadece kız evlat olduğundan dolayı ayrıma tabi tutulduğu bir çağ, merhamet ve insanlık sınavını kaybetmiştir." dedi.

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin tanıtım toplantısına katıldı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Musa Coşkun'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erbaş, 28 Ekim Çarşamba günü Hazreti Muhammed'in doğumunun sene-i devriyesi olduğunu belirtti.

Erbaş, Mevlid-i Nebi'nin, Hazreti Muhammed'in sünnet-i seniyyesini anlamak, yüce ahlakını örnek almak ve bugünün dünyasının sorunlarını "Nebevi" referanslardan hareketle çözüme kavuşturmak için önemli bir vesile olduğunu ifade etti.

Bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerine değinen Erbaş, Hazreti Muhammed'in her konuda olduğu gibi dünya hayatının süsü ve nimeti çocuğa yaklaşım konusunda da en güzel örnek ve yol gösterici rehber olduğunu kaydetti.

Hazreti Muhammed'in çocuklara yönelik her türlü şiddet, baskı, öteleme ve istismarın sıradanlaştığı bir dönemde, çocukların haklarını en üst derecede savunup bu uğurda en büyük gayret ve mücadeleyi ortaya koyduğuna dikkati çeken Erbaş, küresel anlamda iletişim ve etkileşimin çeşitlenip yaygınlaştığı bir dönemde iyi insan yetiştirme sorumluluğunu sadece aileye yüklemenin ciddi yanılgı olduğunu vurguladı.

"Bu çağa nasıl merhamet çağı diyebiliriz?"

Siber suçlar, terör örgütleri, bağımlılık tacirleri gibi çağın tehdit ve tehlikelerinden çocukların korunması ve istismarların önüne geçilmesinin eğitimden emniyete, sivil toplumdan medyaya kol kola çalışmayı zorunlu kıldığını anlatan Erbaş, "Unutmayalım ki manevi değerler ve toplumsal ahlak hiçe sayılarak yapılan yayınlar nesillerin ve milletlerin geleceğini ciddi derecede olumsuz etkilemektedir. Söz konusu yayınların kitlelerce alıcı bulması, onların doğru olduğunu göstermeyeceği gibi sorumlularına da haklı bir bahane sunmaz." dedi.

Erbaş, tarihi ve ilmi derinliğe aşina bir nesil inşa etmenin sorumluluğuyla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Açıkça ifade etmeliyim ki çocukların ötelendiği, ihmale ve istismara maruz kaldığı, temel haklarından mahrum edildiği, hatta sadece kız evlat olduğundan dolayı ayrıma tabi tutulduğu bir çağ, merhamet ve insanlık sınavını kaybetmiştir. Ayeti kerimeyi hatırlayalım. Mekke döneminde onlardan birisine bir kız çocuğu haberi verildiği zaman yüzü utançtan simsiyah kesiliyordu. Yani biz o çağa, cahiliye çağı diyoruz da bugün aynı anlayışı taşıyan insanları nasıl affedebiliriz? Aynı cahiliyeyi, o özelliliği, o duyguyu demek ki 14 küsur asır sonraya taşıyabilen insanlar hala var. Bu çağa nasıl merhamet çağı diyebiliriz?"

"Mevlid Kandili Programı, Diyanet Televizyonu ve TRT 1'den canlı yayımlanacak"

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hazreti Muhammed'in çocuğa ve çocukluğa ilişkin çizdiği ufkun hakkıyla anlaşılması için gayret edeceklerini aktaran Erbaş, şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nı gerçekleştireceğiz. 28 Ekim Çarşamba günü Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenleyeceğimiz 'Mevlid Kandili Programı', Diyanet Televizyonu ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

6-8 Kasım'da 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu' düzenleyeceğiz. Salgın sebebiyle söz konusu sempozyum online gerçekleştirilecektir. Bu sempozyumda Kur'an'ın ışığında ve Hazreti Peygamber'in örnekliğinde çocuğun hakları, eğitimi, çocukla iletişim ve çocuğu kuşatan güncel sorunlar bütün boyutlarıyla ele alınacaktır."

Erbaş, hafta dolayısıyla hazırlanan "mevlidinebi.diyanet.gov.tr" sitesinin erişime açıldığını bildirerek, hafta boyunca Diyanet TV ve radyolarında da konuyla alakalı pek çok programa yer verileceğini kaydetti.

"TRT desteğiyle çizgi film formatında da hazırlanacak"

Bir müjdeyi vermek istediğini belirten Erbaş, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimizi anlamak ve onun güzide ashabını tanımak amacıyla hazırladığımız, 'Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet' ismiyle radyo tiyatrosu, ülkemizde bir ilk olarak bu hafta dinleyicileriyle buluşmaya başlayacaktır. 160 bölümden oluşan Asr-ı Saadet radyo tiyatrosu 27 Ekim Salı gününden itibaren Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'da yayına girecektir. İnşallah, dünyada bir benzeri olmayan bu çalışma, TRT'nin desteğiyle çocuklarımız için çizgi film formatında da hazırlanacak ve televizyon çekimleri yapılacaktır."

Programda, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hazırlanan sinevizyon ve kısa filmler gösterildi.

Programa, Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

Başkanlık Sistemi, Konferans, Ali Erbaş, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş '2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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