Erbaş\'tan Kütahyaspor\'a Destek

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya spor taraftarlarına verdiği desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde deplasman maçları için farklı taraftar gruplarına otobüs temin eden Milletvekili Erbaş, bu kez Karşıyaka deplasmanı için harekete geçti.

Erbaş, Karşıyaka ile oynanacak karşılaşma öncesinde farklı bir taraftar grubuna 2 otobüs desteği sağladı. Taraftarlar, verilen destekten dolayı Milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkür etti.

Kütahyaspor'a ve taraftarlara yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Erbaş'ın bu girişimi, spor camiasında da memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA