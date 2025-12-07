Erciş Örenespor 6-1 ile Galip Geldi

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Erciş Örenespor sahasında konuk ettiği Çaldıranspor'u 6-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 2. hafta karşılaşmasında, Ercis Örenespor sahasında Çaldıranspor'u konuk etti. Erciş İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Kaymakam Murat Karaloğlu, Erciş Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar ile birlikte izledi. Maç boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulunduran ev sahibi takım, maçı 6-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Kaymakam Karaloğlu, maçın ardından sporcuları gösterdikleri başarılı performanstan dolaylı tebrik ederek sezon boyunca başarılar diledi. - VAN