Son dakika haberi | VAN Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

Son dakika haber... Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldıABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine tepki amaçlı Van'ın Erciş ilçesinde led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.

Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine tepki amaçlı Van'ın Erciş ilçesinde led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı. Times Meydanı'nda, Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen 'Stop Erdoğan' başlıklı reklam, ABD'deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılırken, Van kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesinde de tepkiye neden oldu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmet Beyoğlu'nun talimatıyla 'Stop Erdoğan' ifadesine yanıt olarak, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.

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