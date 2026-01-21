Erciyes Anadolu Holding İhracatta Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Erciyes Anadolu Holding İhracatta Büyümeye Devam Ediyor

Erciyes Anadolu Holding İhracatta Büyümeye Devam Ediyor
21.01.2026 13:26
CEO Özcan Özyurt, elden çıkarılan şirketlere rağmen üretim ve ihracatın arttığını açıkladı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamasında gece gündüz demeden üretime devam ettiklerini söyleyerek, "Elden çıkarılan şirketlere rağmen rakamlarımız yükseliyor" dedi.

Elden çıkarılan şirketlere rağmen ihracatın arttığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt, "Holdingin Türkiye ve Kayseri için önemi malumunuz. Pek çok sektörde binlerce çalışanımızla gece gündüz demeden üretiyoruz. Elden çıkardığımız şirketlerimize rağmen rakamlarımız yükseliyor, ihracatımız artıyor. Bunlar bizim açımızdan gurur verici işler. Gururumuzu, holdingimizin başarılarını, yatırımlarını ve bu şehrin ekonomisine katma değerleri kamuoyuna objektif olarak yansıtan en önemli köprü bazın emekçilerimizdir. Bizim için her biriniz Erciyes Anadolu Holding'in dış dünyaya açılan birer penceresisiniz" dedi.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ise, "Erciyes Anadolu Holding bildiğiniz gibi köklerini bu topraklardan alıp Kayseri'nin sesini dünyaya duyuran, ülkemiz ve dünya ekonomisi için birçok değer barındıran bir topluluktur. Örnek vermek gerekirse Boyteks, dünyada üretilen her 10 yatağın 1 tanesinin kumaşını veriyor. Dünya yatak kumaşı piyasasının yüzde 10'unu karşılıyor. İlk 500'de 5 firmamız ikinci 500'de 5 firmamız olmak üzere ilk bin içerisinde 10 firmamız bu güzide topluluğun içinde bulunuyor. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş yargı süreci tamamlandıktan sonra Erciyes Anadolu Holding'in içerisinde yavaş yavaş şirket satışları gerçekleşmeye başladı. Biz bu işi daha gönülden yapabilecek özel sektöre bizler elimizden geldiğince koruduk, kolladık, büyüttük bu noktaya getirdik. Fakat bundan sonrası bu işi gerçekten yapmak isteyen, bizden daha fazla tecrübeli, bizden daha iyi bu işi yapabilecek insanların bu şirketleri devralması, ekonominin ve burada çalışan binlerce insanın ekmeğinin kesilmemesi yönünden çok önemli. Şimdi bu aşamaya geçtik. Geçen sene içimizden bazı eksilmeler oldu ama biz yolumuza eksilmeden devam ettik. Geçen seneyi yine büyüyerek kapattık. Arkadaşlarıma, müdürlerime, CEO'muza herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların çabaları sayesinde holding yine büyüdü, yine para kazandı ve kendisi ile çalışanı, kendi çalışanlarını, taşeronlarını hiçbir zaman mağdur etmedi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

