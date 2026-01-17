Erciyes Kayak Merkezi'nde 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
Erciyes Kayak Merkezi'nde 1 Milyon Ziyaretçi

Erciyes Kayak Merkezi\'nde 1 Milyon Ziyaretçi
17.01.2026 11:00
Erciyes Kayak Merkezi, açılışından kısa sürede 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Hedef 3 milyon.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Geçen hafta toplam ziyaretçi sayımız 550 bindi. Şu anda ziyaretçilerimiz sayısı 1 milyonu geçti. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı oldukça yüksek" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Bir önceki sezonu, 2 milyon 700 bin ziyaretçiyle kapatan Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu yıl 3 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. 3 bin yatak kapasiteli kayak merkezinde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. DHA'ya konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kış koşullarında herhalde en iyi tatil yapma ortamı Erciyes Kayak Merkezi olsa gerek. Burada hem öğrencilerimiz ödüllendirilmiş oluyor hem de nitelik kazanmış kayak merkezinde kayağı da uygulama fırsatı bulmuş oluyorlar. Belediyemiz bünyesindeki Spor A.Ş. ile yavrularımıza kayak imkanı sağlıyoruz" dedi.

'DOLULUK ORANI OLDUKÇA YÜKSEK'

Büyükkılıç, "Erciyes, dünyadaki 25 tane kayak merkezi arasında Türkiye'den listeye giren tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. Emsalleri arasında da kayak merkezinin fiyat uygunluğunun elbette ki daha uygun olması, zenginlikleriyle insanlar hem kayak yapıyor hem de kültürel turizm bağlamında şehre yakınlığıyla buralardan yararlanıyor. Gastronomi imkanlarından yararlanıyor. Ticaretin, turizmin, sanayinin şehri, medeniyetlerin şehri Kayseri'yi tanıma fırsatı da buluyor. Geçen hafta toplam ziyaretçi sayımız 550 bindi. Şu anda ziyaretçilerimiz sayısı 1 milyonu geçti. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı oldukça yüksek. Ama rezervasyonlarda bazı otellerde kısmen devam ediyor. 'Rezervasyon doldu onun için girişimde bulunmayayım' yaklaşımını da doğru bulmuyorum. Tabii ki buranın tercih ediliyor olması, sömestir tatiline denk gelmesi açısından bir zenginliği var" diye konuştu.

'TADINA ERİŞEN KOLAY KOLAY BIRAKMIYOR'

Başkan Büyükkılıç, "Geçen sene toplamda ziyaretçi 2,7 milyondu. Bu sene inşallah 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Bu 2,7 milyonun da en az 250 bini şehir dışından ve ülke dışından gelen kayakseverlerle oluştu. Ayrıca charter seferleri; Polonya, Çekya gibi Orta Avrupa ülkelerinden Kayseri'mizi tercih edip gelenler var. Alp disiplini olduğunu da bildikleri böyle bir kayak merkezini tercih etmelerine sebep olan bir merkez. Umarım Rusya- Ukrayna savaşı da insanlık adına kısa sürede sonlanır. Oralardan da epeyce dostlarımız buralarda kayak yapıyorlardı. Ama şu anda charter seferleri imkanı olmadığı için başka yerlerden tekrar bizlere ulaşıyorlar. Çünkü buranın tadına erişen kolay kolay bırakmıyor. Tercih ediyor" dedi.

'15 NİSANA KADAR KAYAK MEVSİMİNİN UZAMASINI BEKLİYORUM'

Büyükkılıç, "Yollarımızla ilgili Cenabbıallah'ımıza şükürler olsun. Şu anda yeterince kar mevcut. Daha fazlasını da Mevlam lütfeder inşallah yağdırır. Ben, bugünden itibaren 15 Nisan'a kadar da kayak mevsiminin uzamasını bekliyorum. Zaman zaman ufak tefek tipiler oluyor. O da bu işin cilvesi. Erciyes, bir bakıma beyaz gelinliğine bürünmüş nazlı gelin gibidir. Zaman zaman kapanır, açılır. Ama sonuçta en verimli, güzel ve kolay ulaşılan, standarttı yüksek bir kayak merkezi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika

SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'nde 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
