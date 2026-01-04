Erciyes Kayak Merkezi Yoğun Geçti

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taştı.

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen kayakseverler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı aileler çocuklarıyla kızağa binerken bazıları da gondollarla manzarayı seyretti.