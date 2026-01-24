Erdağ'dan İzmir'deki Sloganlara Sert Tepki - Son Dakika
Erdağ'dan İzmir'deki Sloganlara Sert Tepki

24.01.2026 17:24
Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, İzmir Alsancak’ta atılan sloganlara ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Kıbrıs Şehitleri Caddesi, adını bu ülke için can verenlerden alır. O caddede atılan her slogan, o şehitlerin hatırasına karşı söylenmiştir. Bu ne emek mücadelesidir ne de özgürlük talebidir. Bu, açık bir saygısızlık ve hadsizliktir” dedi.

Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde atılan sloganlara tepki gösterdi. Erdağ, söz konusu sloganların tesadüfi olmadığını savunarak, yaşananların toplumu ayrıştırmayı hedefleyen bilinçli bir sürecin parçası olduğunu ifade etti. İzmir Alsancak'ta atılan "Apo" ve "Kürdistan" sloganlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Erdağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtarılan ve binlerce şehidin kanıyla vatan yapılan İzmir'de bu tür sloganların atılmasının Cumhuriyet'in temel değerlerine yönelik açık bir provokasyon olduğunu belirtti.

"Bugün Alsancak'ta yaşananlar, dün Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesiyle aynı zihniyetin ürünüdür" diyen Erdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk bayrağına uzanan el ile İzmir'in göbeğinde Cumhuriyet'i hedef alan sloganlar arasında hiçbir fark yoktur. Bu eylemler masum değildir. Bu, yıllardır adım adım yürütülen, toplumu ayrıştırmayı ve Cumhuriyet değerlerini aşındırmayı hedefleyen bir sürecin parçasıdır."

KESK önlükleriyle alanda bulunan kişilerin varlığının ve İzmir KESK Platformu Sözcüsü ve Tüm Bel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz'in bu tabloda yer almasının, emek mücadelesinin nasıl istismar edildiğini açıkça gösterdiğini ifade eden Erdağ, buna sessiz kalınamayacağını kaydetti.

"Bu topraklar masa başında pazarlıkla değil, cephede süngüyle, kanla kazanıldı" diyen Erdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir, emperyalizmin diz çöktürüldüğü şehirdir. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, adını bu ülke için can verenlerden alır. O caddede atılan her slogan, o şehitlerin hatırasına karşı söylenmiştir. Bu ne emek mücadelesidir ne de özgürlük talebidir. Bu, açık bir saygısızlık ve hadsizliktir."

Emekçilerin alın teri üzerinden bölücü ve ayrıştırıcı siyaset yapılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Erdağ, sendikal sorumluluk taşıyan hiç kimsenin, temsil ettiği emekçileri toplumda infial yaratan siyasi hesapların aparatı haline getiremeyeceğini söyledi.

Açıklamasını KESK ve bağlı sendika yöneticilerine çağrıyla sonlandıran Erdağ, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir halkı da emekçiler de gerçeği çok iyi bilir: Bu şehir Apo sloganlarının değil; Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ve şehitlerimizin şehridir. Türk bayrağının indirildiği yerde de, Cumhuriyet'in hedef alındığı sokakta da susmayacağız. Emek mücadelesi bu değerlerle kavga ettirilemez. Buna asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Erdağ'dan İzmir'deki Sloganlara Sert Tepki
