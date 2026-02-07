Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
07.02.2026 18:32
Germencik'teki dükkanında mikrodalga fırın tamir eden elektrikçi Erdal İşcan akıma kapılarak öldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yerinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde elektrikçi Erdal İşcan (63), kendisine ait dükkanda mikrodalga fırını tamir ettiği esnada akıma kapıldı.

Dükkana giren müşteri, İşcan'ı hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İş yerine gelen sağlık ekipleri, İşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İşcan'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

