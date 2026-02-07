Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yerinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.
Camikebir Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde elektrikçi Erdal İşcan (63), kendisine ait dükkanda mikrodalga fırını tamir ettiği esnada akıma kapıldı.
Dükkana giren müşteri, İşcan'ı hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İş yerine gelen sağlık ekipleri, İşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İşcan'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?